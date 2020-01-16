大灣區GBA新聞：66年最大擴建 四期展館6000展位

去年底廣州國際車展首開放

廣交會過去66年曾在5個展館舉行，經歷4次搬遷。1957年第一屆廣交會在中蘇友好大廈（現址為流花路展館5號館機械大廳）舉行，當時展館面積只有1.8萬平方米。及至1958年春，第三屆廣交會遷至僑光路3號新建成的中國出口商品陳列館舉行，不過該館只舉行了3屆廣交會。

1959年8月，第6屆廣交會遷至海珠廣場起義路1號新建成的陳列館（現為海印繽繽廣場），由此開始一直至第34屆，廣交會均在該展館舉辦。1974年4月，廣交會流花路展館正式建成並舉辦第35屆廣交會，此後流花路展館一直是廣交會舉行場地，至2003年位於琶洲的廣交會展館初落地，廣交會便採取與流花路展館一起舉行的「兩館並用」模式，到2008年10月的第104屆廣交會起，才將所有展覽移師琶洲展館。