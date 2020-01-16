大灣區GBA新聞：66年最大擴建 四期展館6000展位

【明報專訊】早在去年12月30日，廣交會展館四期已在廣州國際車展首度對公眾開放。展館四期是廣交會發展史上的最大擴建工程，於2020年12月正式動工，包含D區展館、會議中心和指揮中心。其中D區展館總展覽面積近13萬平方米，增加近6000個展位，共設8個展廳，包括一層4個面積為1.35萬平方米的展廳和兩層4個面積1.2萬平方米的展廳，比起原有的A、B、C三區，D區單個展廳面積最大。翻查資料，香港會展展覽廳面積為6.6萬平方米。
去年底廣州國際車展首開放
廣交會過去66年曾在5個展館舉行，經歷4次搬遷。1957年第一屆廣交會在中蘇友好大廈（現址為流花路展館5號館機械大廳）舉行，當時展館面積只有1.8萬平方米。及至1958年春，第三屆廣交會遷至僑光路3號新建成的中國出口商品陳列館舉行，不過該館只舉行了3屆廣交會。
1959年8月，第6屆廣交會遷至海珠廣場起義路1號新建成的陳列館（現為海印繽繽廣場），由此開始一直至第34屆，廣交會均在該展館舉辦。1974年4月，廣交會流花路展館正式建成並舉辦第35屆廣交會，此後流花路展館一直是廣交會舉行場地，至2003年位於琶洲的廣交會展館初落地，廣交會便採取與流花路展館一起舉行的「兩館並用」模式，到2008年10月的第104屆廣交會起，才將所有展覽移師琶洲展館。
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