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【Emily】錯國歌事件 田二少促先查港協 指政府要審核國歌指引有無缺失

【明報專訊】香港男子冰球隊2月底於波黑作賽時，主辦方賽後播國歌出錯引起軒然大波，港協暨奧委會批評冰球協會無跟足播國歌指引；其後香港冰球隊取得佳績，冰協獲得唔少輿論同情及肯定。實政圓桌立法會議員田北辰就有新觀點，叫政府先去調查港協，審核港協向屬下體育總會提供嘅國歌指引，究竟有無缺失漏洞，佢話如果唔搞清楚呢樣嘢先，就有可能「幫港協卸膊畀冰總（冰協）」。

田北辰話，冰球隊出賽時主辦方播錯國歌，冰協已經承認過失及道歉，算係孭起責任，「咁港協又係咪完全無錯？如果有做錯，港協又應該點呢？」田二少話唔應該未審先判，所以政府都應該去查吓港協。

港協就播錯國歌事件啟動暫停冰協會員資格程序，要求冰協最遲5月4日作全面書面解釋及提出企業管治改善方案。

今次事件，體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛就有雙重身分，既係港協副會長，亦係冰協榮譽會長。佢日前發表3月工作報告，如數家珍簡報工作，不過未見提及冰協事件。

霍啟剛工作報告詳列出席會議、睇演唱會

出席立法會會議係議員基本要求，霍啟剛喺工作報告都盡錄佢參加過嘅大小會議、出席嘅文藝活動，例如佢多次提及出席立法會大會續會、內會同財委會會議，睇張國榮紀念演唱會、參觀Art Basel、觀賞「國際都會高爾夫球錦標賽」等都寫入工作報告。

相關字詞﹕港協 港協暨奧委會 冰球 冰協 霍啟剛 田北辰

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