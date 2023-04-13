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2023年4月13日星期四
港聞二
解決新情况 夏寶龍稱要大興調研 今抵港料先晤行會 劉兆佳：調研屬長期工作
港澳辦今年預算破億元 開支10年翻倍
大律師公會：外狀申打國安案 宜有清晰指引
警檢4包毒品遺失兩包 重案查
124綠巴線申加價 加幅最高六成 5中環離島小輪 坪洲擬加一倍長洲梅窩45%
涉助掉包越柙 原獲保釋男子控誤導警員
免遣返聲請預算增3億 鄧炳強：料人數升
建制報章斥潑水節淋警 警同日拘兩人
民建聯倡延東九輕軌 油塘接通慈雲山
辦身分證預約期增至96天 入境處稱容量足勿急
申撥款曾稱簡屋六成可重用 房屋局：現言之過早
為見子「最後一面」綁架前女友 謀殺罪成漢再判囚18月
入境助理用假「安心」判社服
控方披露共謀者名單 郭榮鏗在列 趙稱鄭達鴻不屬抗爭派 沒印象公民黨改用「無字政綱」
三投三不投廣告 林景楠曾批問題多、設計嘔心
今年第一期消費券周日發放 行政開支4億去年相若
必比登推介 小店創業源於「篤魚蛋之怒」 難忘開張翌日禁堂食 魚事者：續鑽研「將啲魚發揚光大」
轉載「對警起底帖」翌日刪 女生認責緩刑
切線爭執惹警查 司機被揭涉駕「快餐車」
「行家」誘投資泰達幣 建築師被騙2400萬
3200萬元網騙拘33人 多涉借户收款洗錢
安蔭邨天降鐵枝 住户頭傷
黑臉琵鷺全球數量新高 后海灣紀錄反跌兩成
酒吧侍應疑噪音積怨遭斬 警拘3黑漢
載空貨櫃掩飾 躉船檢值7500萬元私煙
大灣區GBA專題：大灣區遊學 慎選旅遊保
尊子漫畫
【Emily】錯國歌事件 田二少促先查港協 指政府要審核國歌指引有無缺失
【Emily】「百分百擔保」壞帳飈 去年逾千宗涉24億
【Emily】水上的士服務20月 總客量未過萬
【Emily】海園樽鼻海豚Dumisa離世 終年18
【Emily】迪士尼幻想工程賽 港大生尋樹救地球掄元
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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解決新情况 夏寶龍稱要大興調研 今抵港料先晤行會 劉兆佳：調研屬長期工作
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