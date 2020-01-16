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必比登推介 小店創業源於「篤魚蛋之怒」 難忘開張翌日禁堂食 魚事者：續鑽研「將啲魚發揚光大」

【明報專訊】《香港澳門米芝蓮指南2023》（下稱指南）「必比登推介」名單昨日出爐，今年香港共65間食肆入選， 其中6間首次上榜，包括以魚肉作主題食材推出「炸魚條」的北角小店「魚事者」、主打懷舊及創新小食的佐敦小店「西關老祖」等。「魚事者」老闆Hyvan表示，創店理念源於留學美國時一直懷念在港「篤魚蛋」滋味，回流後鑽研以「魚」為題開店，惟開店第二日即逢政府抗疫禁堂食，幸後來逐漸從街坊贏得口碑、生意回升，未來將鑽研更多以魚肉製的創意菜式，希望「將啲魚發揚光大」。

2023指南完整名單將於本月26日出爐，昨先公布「必比登推介」，入選餐廳需「價廉物美」，消費者可以低於400港元的價錢享用3道優質美食，不包括飲料。香港去年有64間食肆上榜，今年則有65間，6間屬新入選，包括「魚事者」、「西關老祖」、太子「兩姊妹涼皮有限公司」、大角嘴「Saya」、灣仔「船記」、筲箕灣「一家」（見表）。

留學美國 「6粒魚蛋9.9美金仲要唔好食」

「魚事者」2020年7月「疫市」下開張，90後老闆Hyvan笑言，開店理念源於10年前在美國三藩市唐人街的一份「憤怒」，留學美國的他一直懷念在港掃街「篤魚蛋」，怎料當地「一串6粒魚蛋都要9.9美金，仲要又貴又唔好食」，令他萌生回流後在港開小食店賣魚蛋的夢想。他後來結識同樣愛吃魚又有創意的廚師，決定開店不止賣魚蛋，而是以創意將薯條、熱狗腸、墨西哥脆皮等美式小食改為魚肉魚皮製成，例如招牌「炸魚無薯條」便是用魚肉條炸成薯條模樣。

美式小食改魚肉製 招牌「炸魚無薯條」

Hyvan稱「炸魚無薯條」花近半年研發，敲定每條炸魚條長7厘米、闊0.7厘米，才能既保持魚味又有薯條的香脆口感。「扮墨西哥魚皮」則以即炸魚皮代替粟米片，配上芝士醬及牛油果醬。

小店以小食聞名，但Hyvan不希望被標籤為小食店，因他最花心血研發的其實是魚湯及魚麵，吃魚最怕腥，其魚湯不落味精及胡椒粉，靠用薑蔥煎香後花9小時熬製，彈牙魚麵則在魚類配搭上花工夫，每款菜式的門鱔、紅衫魚、大眼雞、九棍魚等魚肉種類配搭也不同，改良多次才得出現有配方。

業主減租助渡疫境 不怕死亡之吻

不少人形容米芝蓮是「死亡之吻」，因業主或藉故加租。Hyvan則說，第五波疫情下生意曾大跌六成，業主曾減租幫忙，相信對方好人不會加租，現已回復開業初期的好生意，高峰時薯條日均可賣100份。Hyvan計劃本月18至24日全線分店七五折，答謝街坊。

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