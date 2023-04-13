今年第一期消費券周日發放 行政開支4億去年相若

政府昨發稿交代今年第一期消費券發放詳情（見表），指現時約7000名市民儲值支付工具帳戶已失效，包括已退回／遺失去年領取消費券的八達通卡，但仍未辦妥更新登記手續，獲發消費券日期將會延遲，政府會與相關支付工具營辦商安排，盡快向他們發放第一期消費券，具體日期另行通知。

議員關注移民領券

政府稱去年取消8萬申請 省4億

政府又表示，已登記去年消費券計劃的合資格市民，會如期在周日收到第一期款項，除使用八達通領消費券者須透過指定渠道拍卡領取，使用其餘5類支付工具登記者，款項會在當日直接存在登記戶口，市民當日會陸續收到相關手機短訊或應用程式推送通知。

立法會財委會正審議今年度政府開支預算，新民黨議員李梓敬昨在財委會特別會議關注已移民港人領取消費券問題，指當局去年消費券計劃僅取消8萬人登記資格，較實際移民人數少。

財政司長私人辦公室政策統籌主任李文成回應，當局審批申請人是否符合資格時，會考慮申請人有否以永久離港原因取回強積金供款、過往36個月有否至少一天在港停留等，並由獨立協辦機構抽查，最終取消8萬宗申請，為庫房節省逾4億元。

疫後復常 須增聘多160臨時工

政府預算今年消費券計劃約650萬人受惠，發放總額約323億元。財經事務及庫務局書面回覆議員查詢時表示，預留約4億元行政開支，包括開設或保留約270個有時限公務員及合約員工職位，開支與去年相若。政府表示，因疫後復常，政府不能再調配內部人手，將比去年增聘多約160名短期合約員工，大部分期限為3至5個月；當局粗略估算，今年消費券預計能帶來相當於本地生產總值0.6個百分點的提升作用。