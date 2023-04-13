控方披露共謀者名單 郭榮鏗在列 趙稱鄭達鴻不屬抗爭派 沒印象公民黨改用「無字政綱」

將以郭記者會發言舉證

控方甫開庭便按早前法官要求披露未被起訴的共謀者名單，為蔡澤鴻、黎敬輝和郭榮鏗共3人，又稱會用郭在2020年3月公民黨初選記者會的發言舉證。

昨日為時任民主動力召集人趙家賢第八日作供，控方完成主問後，輪到辯方盤問階段。代表鄭達鴻和社民連梁國雄的大律師黃宇逸首先表示，趙家賢曾與鄭達鴻在東區區議會共事，並跟進醫院擴建工程，趙同意。辯方問到，可否說鄭一旦進入立會，不會無差別否決預算案；趙回答，鄭一向細心審視區議會政策、經過思考批准地區撥款，以及理性討論，「淨係講佢個人的話，我唔能夠知道佢會唔會一定否決預算案」。

趙不肯定鄭會否無差別否決財案

2020年6月初選提名期完結不久《港區國安法》生效。辯方提到公民黨在國安法生效後要求將該黨參選人所用的初選政綱改為「無字政綱」；趙透露曾收到下屬匯報有政黨因應國安法更改政綱，但沒太大印象。他稱同年7月初選投票日，所有參選人的政綱均張貼於票站外，但他只是簡單看看，沒深究鄭達鴻的政綱內容。辯方補充，「無字政綱」並非內容空白，當中包含設計，但辯方會留待盤問其他證人。

各區初選協調會議於2020年3月起召開，趙家賢指梁國雄沒有現身新界東的首次協調會議，僅派代表出席。趙表示，否決權議題在該會議衍生「火花衝突」，鄒家成「chur盡」表明一定會運用否決權，民主黨代表稱沒獲授權投票，社民連代表則指會支持預算案中的全民退保。辯方展示趙的錄影會面口供，趙承認錄口供時說錯了，實情是他僅出席首次新東會議，沒有出席第二次會議。

回顧合作過程 指戴「成日亂咁嚟」

回顧初選協調過程，趙家賢談及戴耀廷的作為。據WhatsApp紀錄，趙曾提醒助手黎敬輝留意戴在協調會議如何講述民主動力的角色，指「佢（戴）啲嘢真係成日都亂咁嚟」，趙解釋這是他和戴推動民主運動時對方給他的一種感覺，例如民主動力尚未答允承辦初選，戴對外則稱已發出邀請，如果民主動力最終拒絕，「唔單止中晒箭，仲因為期望落差太大，其實根本無形中做了一個壓力出嚟」。趙形容，當戴打算做某件事而對方未必答應，戴就會用方法「夾硬嚟」，「順住個勢」令對方答允。

辯方提到，港府2020年7月宣布押後立會選舉，按趙家賢說法，戴耀廷仍希望預留撥款舉辦民調，是否代表傳統民主派未有共識否決預算案；趙說戴感受到傳統民主派進入立會後，不知道會否按其規劃否決預算案，所以想開發新的民調系統。法官陳慶偉問道，可否說戴有意鞏固（reinforce）他的計劃，趙同意說法。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）