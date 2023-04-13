為見子「最後一面」綁架前女友 謀殺罪成漢再判囚18月

官：日後假釋亦已年屆八旬

被告羅偉文（現年51歲）承認襲擊致造成身體傷害、管有攻擊性武器、綁架、盜竊，及兩項刑事恐嚇罪。法官林嘉欣判刑時引述被告背景，提及他有8項案底，包括謀殺、襲擊致造成身體嚴重傷害、刑事恐嚇罪。他與前妻育有一名32歲女兒，與本案事主、前女友則育有一名16歲兒子。案發時被告受冰毒影響，在干犯謀殺後欲爭取時間見子女，惟前女友不准他見兒子，故他將對方綁架回家。

林官續指，本案令人傷感，被告正服終身刑期，是次判刑僅「學術性質」，但被告必須對其行為負責，不能推搪受毒品影響，即使事主沒受嚴重傷害，他襲擊對方的行為亦非常「野蠻（savage）」，且攜帶軍刀意圖明顯，幸好事主無受刀傷。另外，林官接納本案並非一般綁架索取贖金案件，被告亦非出於貪念搶奪事主手機。

至於兩項刑事恐嚇，林官提到被告非初犯，「他顯然是名訴諸暴力、無法控制自己言語和憤怒的男子」，最終將部分刑期同期執行，以27個月為量刑起點，認罪後扣減至18個月，並與謀殺案的終身刑期同期執行。

【案件編號：DCCC 100/22】