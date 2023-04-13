申撥款曾稱簡屋六成可重用 房屋局：現言之過早

簡約公屋預計使用5年後拆除，實政圓桌田北辰於上月財委會上關注簡約公屋組件拆卸後的重用價值。當時何永賢稱預計項目重用價值約六成，暫無實際數字，要稍後提供。

房屋局昨回應議員在財委會提問時表示：「由於『簡約公屋』項目仍在前期設計階段，現時談論項目完成後重用相關建築組件的具體可行性和細節屬言之過早，局方會密切留意各『簡約公屋』項目將來的營運情况和未來不同項目的需要，並且及早作出適當安排。」

田北辰認為房屋局於書面紀錄回應簡約公屋的重用價值「言之過早」，但於財委會撥款當日卻能提供重用價值的約數，對此表示不解。他認為簡約公屋最緊要「快」，且立法會已就項目批出撥款，「目前已不太早」，不理解為何該局難以提供明確說法。