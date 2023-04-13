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辦身分證預約期增至96天 入境處稱容量足勿急

【明報專訊】入境處上月稱預約辦理身分證配額持續緊張，昨日再推出措施紓緩。人事登記服務預約系統的可預約日子，昨起由24個工作日延長至96個工作日，以便市民換領身分證。入境處表示，截至昨午1時，已有7.2萬宗預約申請，佔96個工作日可服務總數的25%，強調預約容量仍充足，市民毋須急於預約。另外，入境處在上周三及上周五兩個公眾假期「加班」提供換證服務，共處理約1500宗申請，形容是超出原定目標。

假期加班處理1500宗超預期

入境處表示，早前預料復活節假期是換領身分證高峰，故安排特別服務日，動員約170名職員，兩日加開服務共完成處理約1500宗申請，超出原定目標的1300宗。完成處理的申請中，換領身分證及其他申請約各佔一半，亦包括200宗未經預約的遺失、損壞身分證個案。上周共發出2.2萬張身分證。

參與加開服務的入境事務主任楊文傑表示，「一開始都有難處，因為假期都有個人事務要處理，亦想陪吓屋企人」，但考慮到市民需求，決定「挺身而出」。他說兩日內收到許多市民讚許，感到窩心及有滿足感。

助理文書主任李玉蓮亦參與特別服務日，她稱一開始收到長官的相關安排時，並未答應，因已安排假期拜山及陪小朋友出遊，「後來我想到自己身邊的朋友試過預約換領身分證，是真的不容易，我最後決定主動報名」，將拜山安排和出遊計劃改期。李形容那兩日得到「額外的滿足感」，有市民主動和他們聊天，稱讚他們願意犧牲休息時間提供服務。

入境處預計下一個高峰期為暑假。被問公眾假期提供加開服務日後會否恆常化，處方稱需考慮資源能否應付，又說會考慮所有可能措施。另外，入境處港島、九龍、觀塘及屯門4間辦事處上月6日起延長服務時間至晚上10時，提供換領身分證服務。處方稱，現時部分晚間服務的職員是臨時員工，當中包括退休員工。

處方早前表示，延長服務時間後，每星期的目標處理申請宗數由1萬提高至1.8萬，惟調整服務時間後的首3個星期，完成的申請宗數約為目標的85%，至第四周接近100%，當中部分預約者最終未有到場辦理。處方昨日解釋，過去4星期發出約11萬張身分證，此前每周約發出1.1萬張身分證，因此需調派人手派發身分證。

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