港聞

港聞二

民建聯倡延東九輕軌 油塘接通慈雲山

【明報專訊】《鐵路發展策略2014》提出發展「東九龍線」連接鑽石山站至寶琳站，惟政府去年提出改以「高架無軌捷運系統」連接彩虹至秀茂坪，正進行研究。民建聯昨日提出建議，冀政府將輕軌系統東西分別延伸至油塘及慈雲山，並連接至馬油塘、安達臣等住宅區，覆蓋更多人口並配合東九龍整體發展。民建聯亦促請政府在啟德新發展區興建公共運輸系統，連接啟德至九龍灣及觀塘。

倡引入內地雲巴智軌系統

民建聯昨發表《九龍中、東運輸及規劃建議》，建議「東九龍線」的輕軌系統向西延伸至鑽石山和慈雲山，向東則連接安達臣、寶達、藍田和油塘，全長共13個站，與現有鐵路形成「環形系統」。至於被政府擱置的啟德單軌鐵路，民建聯亦重提興建公共運輸系統，由啟德郵輪碼頭連接至啟德體育園、九龍灣商貿區、觀塘碼頭及茶果嶺，以油塘為終點站、共12個站。

民建聯建議引入由內地研發的「雲巴」或「智軌」等軌道交通系統，認為建造成本低且時間較短。對於載客量是否足以負荷龐大人口，該黨立法會議員顏汶羽稱系統每列列車可載約500人、最密約兩分鐘一班，認為足以應付走線的客量需要。民建聯主席、立法會議員李慧琼指出，現時啟德的交通不理想，期望新運輸系統能接駁區內與九龍灣和觀塘，紓緩區內交通壓力。

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