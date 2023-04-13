建制報章斥潑水節淋警 警同日拘兩人

回應未即時執法 稱翻查片段才拘捕

據悉，其中一名被捕人當日穿紅色上衣向警員射水，為綽號「勇狗」的25歲姓曾男子，另一名26歲男子姓葉，二人自稱「香港新秩序」成員，今年2月曾兩次到旺角「阿布泰國生活百貨」滋擾顧客，涉公眾地方行為不檢被捕，後獲警方保釋。

九龍城警區刑事總督察張樂泉昨交代案情，表示兩名被捕男子周日聯同4名男子不斷向警方及媒體工作者近距射水，意圖破壞社會安寧、過程維持約3分鐘，其後他們在影片「加入了煽動字眼，分享在網上平台上」，不排除今次事件有預謀。張重申，「慶祝活動不是讓個別有心人乘機發泄、破壞秩序的機會」，「如果有不法分子乘機搞事、擾亂秩序，警方必定徹底調查，嚴正執法」，不排除有更多人被捕。被問及警方當日為何未有即時執法，張表示警方是根據警員現場觀察及翻查大量片段後才作拘捕。

指片段煽動 或有預謀

YouTube頻道「Bravedogdog」在潑水活動翌日上載兩條分別約3分鐘影片，當中多人向警員及無綫新聞記者射水。一名紅衣男子當日與多人持水槍射向兩名軍裝警，兩警員避開，多人緊隨其後繼續射水；紅衣男子又向兩名穿黃色雨衣的無綫新聞記者、一名穿藍色透明雨衣的攝影師射水，無綫新聞人員及後向警員求助。影片中有字句描述「Vs HK Po」（意指針對警察），並稱「TVB嬲嬲」、「彩（睬）佢都傻，越（愈）係唔畀越（愈）要玩」。

梁美芬指反映仍有人圖挑亂

建制派媒體昨日報道事件，並以「這種人不教訓，就會是下一個黑暴！」為題，要求當局執法。警方及後拘捕兩名男子。經民聯議員梁美芬昨在立法會特別財委會提到，有人於周日泰國潑水節向警員和TVB人員潑水，並在網站發布，她認為這反映香港雖由治及興，但仍有一批人伺機待發。