免遣返聲請預算增3億 鄧炳強：料人數升

首3月360聲請人被遣返 按年增三成

選委會界別議員周文港關注處理免遣返聲請及工作預算開支大，認為開支遞增會對保安局或公帑帶來負擔，問當局有否辦法減低。鄧炳強解釋來年相關預算開支增加，最主要因為估算免遣返聲請人數會增加，新冠疫情期間免遣返聲請人數較正常低，又提到已更新遣送政策。鄧稱入境處今年首3個月每月平均遣送120名聲請不獲確立者離港，較去年增逾三成。

當局在文件提到，上訴委員會正加快處理與聲請相關上訴，會由去年約1500宗升至2023年起每年完成處理不少於3000宗。曾任保安局長的新民黨議員黎棟國關注，處理免遣返聲請預算開支增加，包括人道援助和公費法律支援增加，並問為何當局預計今年免遣返聲請人數大增，指當局已推出一系列措施，「難道不可壓住將來可能增加來港提出聲請的趨勢？為何你們會這麼悲觀？」

鄧炳強稱由於疫情「平穩番」，相信免遣返聲請人數會上升，人道援助和公費法律支援金額與多少聲請人有直接關係。他強調如預算出現誤差、即沒太多人來，也不會浪費金錢，「不會用咗佢」。

23條立法 鄧指須顧全未來風險

另外，經民聯梁美芬關注《基本法》23條立法以往被抹黑為「洪水猛獸」，關注政府會如何宣傳，以令市民明白立法屬好事。鄧炳強重申23條立法屬憲制責任亦有需要，必須仔細研究，包括檢視2019年發生的事、近期法庭判決、香港和國際發生的事，立法必須有效能面對目前和將來風險。他認同要透過不同方式說好國家安全故事。