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124綠巴線申加價 加幅最高六成 5中環離島小輪 坪洲擬加一倍長洲梅窩45%

【明報專訊】疫後復常，出行成本壓力急升。運輸及物流局昨回覆立法會特別財委會質詢時稱，去年運輸署接獲多條持牌渡輪航線及綠色小巴線申請加價，其中港九小輪3條離島包括中環來往坪洲、榕樹灣及索罟灣航線均申請加價一倍；新渡輪經營中環來往長洲及梅窩、北角來往紅磡及九龍城則申請加價45%。運輸署正處理124條專線小巴線加價申請，加幅最大為新界7條來往荃灣及葵盛葵芳等一帶路線，加幅俱逾59%。

新渡輪：油價升 高速船更耗油

新渡輪回覆稱，會積極配合運輸署適切平衡加幅，稱加價因營運成本上升，舉例油價較兩年前申請牌照時升逾兩倍，今年底起有航速提升及空調客艙的新船陸續投入服務料將更耗油，又指目前難招聘足夠前線人員，故需考慮提升福利及培訓。

立法會財委會明召開特別會議審議本年度運輸及物流開支，運輸及物流局昨書面回覆議員質詢，稱正在處理10條持牌渡輪航線加價申請，除上述港九小輪及新渡輪部分航線加價申請，富裕小輪旗下中環來往紅磡、北角經觀塘往啟德線，亦分別申請加22.2%及28.6%。局方稱，會一如以往審慎處理，做好把關。

30綠巴線獲准 加幅多低申請近半

部分渡輪設高速船服務，收費更高，中環來往坪洲周一至六高速船現收費31元，若准加一倍，居民搭高速船出市區單程為62元。渡輪假日收費更高，如獲批加45%，周日搭高速船往長洲將由現時28.1元增至約40.7元。

運輸署去年接獲156條綠色小巴線申請加價，兩條撤銷申請，30條已獲批，除來往九龍站及西九文化區的CX1線加足25%外，大部分獲批加幅較申請時低近半，介乎4.6%至13.3%。正處理的124條路線中，港島19條、九龍36條及新界69條。新界89、89A、89B及89M申加59.6%；89P、89S及98申加59.2%，均來往荃灣、大窩口及葵盛葵芳一帶。

陳恒鑌倡限加一成 促助營辦商開源

交通事務委員會主席陳恒鑌表示，繼巴士後再有營辦商「獅子開大口」申請加價，明白營辦商疫下營運困難，惟現時經濟環境已好轉，盼各方「自制」，尤其加價一倍「好難理解」，認為最終加幅應控制10%以內，政府亦應做好把關。陳續稱，對坪洲等離島居民而言，渡輪是唯一往返市區的交通工具，料居民強烈反對，建議政府設法協助營辦商增加非票務收入，以維持財政持續。

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