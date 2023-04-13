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警檢4包毒品遺失兩包 重案查

【明報專訊】警方新界南總區交通部執行及管制組周日（9日）凌晨，追截一名拒絕在路障停車的司機，在青衣拘捕該名男子時，在附近檢獲4包懷疑可卡因毒品，惟返到警署後發現遺失其中兩包，返回現場遍尋不獲，重案組正調查事件。

警方回覆本報查詢稱，警員周日早上在青衣担杆山路處理一宗危險駕駛案件期間，遺失了一個載有小量懷疑毒品的證物袋；新界南總區重案組現正展開調查，如發現有人員違規，警方會按照既定機制嚴肅跟進，調查和採取適當行動。

拘飈車男涉8宗罪

新界南總區交通部執行及管制組周日凌晨在荃灣路近荃灣海濱公園設路障，截查可疑車輛。至凌晨近4時，一輛私家車在路障前假裝停下，再突然加速向前，撞向路障一輛警車後絕塵而去，警方展開追截，在約兩公里外的青衣担杆山路發現該輛私家車失控「自炒」，司機下車逃跑。警方上前將他截停，對方掙扎，警方遂施胡椒噴霧將其制服。

警方經調查後，發現該名27歲男子身上無身分證，亦無駕駛執照，懷疑私家車為失車。

警方在附近草叢及車底檢獲4小包毒品，包括3小包可卡因、1包沾有小量可卡因的20元紙幣。該男子涉嫌危險駕駛、藏毒、拒捕、未能出示身分證、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、交通意外後不顧而去，以及擅自取去交通工具8宗罪被捕。惟警員其後返到警署點算證物時，發現遺失其中兩包可卡因，返回現場搜索後遍尋不獲，懷疑在混亂中遺失，案件交由新界南總區重案組調查。

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