大律師公會：外狀申打國安案 宜有清晰指引

公會5年首訪京 沈春耀接見 杜淦堃：如老友久別重逢

此外，大律師公會事隔5年再度訪京，昨天首日行程獲人大常委會基本法委員會主任沈春耀接見。公會主席杜淦堃會後表示，雙方就《基本法》23條立法及《港區國安法》實踐交換意見。杜淦堃說，會上公會向沈春耀強調，希望23條立法時除維護國家安全之外，亦要考慮人權保障，希望兩者之間可以取得「好好嘅平衡」。杜又以「老朋友久別重逢」形容訪京，希望日後維持每年訪京一次的傳統，與內地保持溝通。

盼23條在維護國安與人權取平衡

根據律政司就《法律執業者條例》的建議草案，新審批機制涵蓋所有涉國家安全的案件，包括民事案件。大律師公會在意見書中說，原則上支持由特首而非法庭，判斷案件或當中爭議是否涉及國家安全，認為做法符合人大釋法及普通法原則，但一宗案件是否涉國安未必清楚，尤其非國安法下控罪或非國家機密案件。

公會指判斷案件是否涉國家安全，應基於案情事實、案件審訊性質，還有證據；又質疑，海外律師申請參與案件需提供什麼理據或證據，才能證明其申請有理據。

草案同時建議特首拒絕發出申請許可或最終證明書，不受司法覆核挑戰。公會引用英國最高法院案例稱，超出權限的決定應不獲認可。公會指出，根據草案詮釋，外界仍然可質疑特首決定時考慮了什麼因素、或考慮條例容許外的其他因素，技術上導致特首決定有可能無法律效力。