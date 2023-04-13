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港澳辦今年預算破億元 開支10年翻倍

【明報專訊】中央近年加強港澳工作，國務院港澳辦開支也相應增加。翻查港澳辦網頁公布的部門帳目，2023年的港澳辦總預算支出為約1.06億元（人民幣，下同），創近年新高，也較去年約9320萬元預算高出約1364萬元。翻查2013年的帳目，港澳辦總開支為4525萬元，意味10年內翻一番。根據財政撥款計的「一般公共預算支出」，今年預算達8395萬元，較2022年實際開支7743萬元增加8.4%（見表）。

粵港澳辦預算亦近年新高

廣東省港澳辦今年預算同創近年新高，預算支出為5445萬元，較去年增長一成。當局解釋，「主要原因是人員增加，基本支出結構調整」。

港澳辦歷年帳目沒有披露部門實際人手編制，根據今年預算數字，當中約5053萬元預算用作工資、津貼及其他福利支出，較去年預算（4465萬）升約一成；今年「港澳台事務」因「編制內實有人數增加」，預算較去年實際增加12%，達5513萬元。港澳辦的「科學技術支出」稍為下跌，由去年實際約997萬元，減少至約972萬元。港澳研究所今年預算則暫未公布。

工資支出增 研究支出稍跌

根據今年預算帳目，港澳辦編制下有20架車，其中包括退休幹部在內的部級領導幹部用車有14架。港澳辦一年兩次為中資機構港澳常駐人員舉行培訓班，包括「適應港澳特殊環境」，每年涉超過200人，在「支持特區政府依法施政、維護港澳地區的繁榮穩定」指標一欄，獲評為「有效」。

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