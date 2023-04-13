港聞

港聞一

解決新情况 夏寶龍稱要大興調研 今抵港料先晤行會 劉兆佳：調研屬長期工作

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍今日（13日）來港考察6天，據悉會「落區」接觸「普通市民」、到訪大中小學等。他本周一（10日）出席港澳辦會議發言表示，需要「大興調查研究」，充分運用黨的創新理論和研究，解決港澳的新情况、新問題。全國人大前常委譚耀宗認為，夏寶龍此行將關注民生事務、如何融入國家發展大局等廣泛議題，亦會多聽意見，了解社會實際關心什麼問題。全國港澳研究會顧問劉兆佳稱，中央對港調研是長期工作，不會單靠一次行程。

落區訪大中小學 考察「北都」等

據了解，夏寶龍今日早上乘搭飛機抵港，在港6天行程緊密，除了會見中央駐港機構、港府官員、行政會議成員及立法會議員等，也會落區與市民接觸，又會分別到訪大學、中學及小學，並考察本港的重要發展項目，例如構建中的「北部都會區」等；他本周六（15日）會出席在會展舉行的「全民國家安全教育日」開幕禮，並發表演講。據悉，夏寶龍今日先會見行會成員，各立法會議員亦已收到通知，需於明日（14日）及周日（16日）預留時間，預計將與夏寶龍會面。

「用黨新理論解決港澳新問題」

港澳辦周一召開「學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育動員大會」，夏寶龍在會上提到要加強調查研究，運用黨的新理論和研究解決港澳新情况、新問題，並要「真抓實幹」推動港澳發展取得新成就，同時深入檢視問題落實改善。他表示，「要加強組織領導、壓實主體責任、發揚嚴實作風、強化督促指導」，落實中共二十大對港澳工作的決策部署，推動「一國兩制」行穩致遠。

譚耀宗指出，中央近期強調「調研」，意指解決問題要先了解清楚情况。他說，今次是夏寶龍上任後首次專程來港，認為夏會廣泛接觸各界，多聽意見，了解社會關心什麼議題，包括民生事務、如何融入國家發展大局等。

譚耀宗料夏關注民生、融入發展

對於中央調查研究後會否有跟進工作，劉兆佳則認為現階段難以評估。他指出，中央對香港的調研不會只靠夏寶龍一次短暫的行程，相信是長期工作。至於對推動政策的作用，劉兆佳認為難以一概而論，但愈多調查研究肯定愈好。

全國人大常委李慧琼表示，相信夏寶龍來港會就中央對於香港市民、香港的發展機遇與挑戰等，提出很多信息，為本港未來發展指明方向。她估計，夏寶龍此行會與香港各界溝通，落區到不同地方了解香港最新情况。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

港澳辦今年預算破億元 開支10年翻倍
港澳辦今年預算破億元 開支10年翻倍
大律師公會：外狀申打國安案 宜有清晰指引
大律師公會：外狀申打國安案 宜有清晰指引
警檢4包毒品遺失兩包 重案查
警檢4包毒品遺失兩包 重案查
124綠巴線申加價 加幅最高六成 5中環離島小輪 坪洲擬加一倍長洲梅窩45%
124綠巴線申加價 加幅最高六成 5中環離島小輪 坪洲擬加一倍長洲梅窩45%
涉助掉包越柙 原獲保釋男子控誤導警員
涉助掉包越柙 原獲保釋男子控誤導警員
免遣返聲請預算增3億 鄧炳強：料人數升
免遣返聲請預算增3億 鄧炳強：料人數升
建制報章斥潑水節淋警 警同日拘兩人
建制報章斥潑水節淋警 警同日拘兩人
民建聯倡延東九輕軌 油塘接通慈雲山
民建聯倡延東九輕軌 油塘接通慈雲山
辦身分證預約期增至96天 入境處稱容量足勿急
辦身分證預約期增至96天 入境處稱容量足勿急
申撥款曾稱簡屋六成可重用 房屋局：現言之過早
申撥款曾稱簡屋六成可重用 房屋局：現言之過早
為見子「最後一面」綁架前女友 謀殺罪成漢再判囚18月
為見子「最後一面」綁架前女友 謀殺罪成漢再判囚18月
入境助理用假「安心」判社服
入境助理用假「安心」判社服
控方披露共謀者名單 郭榮鏗在列 趙稱鄭達鴻不屬抗爭派 沒印象公民黨改用「無字政綱」
控方披露共謀者名單 郭榮鏗在列 趙稱鄭達鴻不屬抗爭派 沒印象公民黨改用「無字政綱」
三投三不投廣告 林景楠曾批問題多、設計嘔心
三投三不投廣告 林景楠曾批問題多、設計嘔心
今年第一期消費券周日發放 行政開支4億去年相若
今年第一期消費券周日發放 行政開支4億去年相若
必比登推介 小店創業源於「篤魚蛋之怒」 難忘開張翌日禁堂食 魚事者：續鑽研「將啲魚發揚光大」
必比登推介 小店創業源於「篤魚蛋之怒」 難忘開張翌日禁堂食 魚事者：續鑽研「將啲魚發揚光大」
轉載「對警起底帖」翌日刪 女生認責緩刑
轉載「對警起底帖」翌日刪 女生認責緩刑
切線爭執惹警查 司機被揭涉駕「快餐車」
切線爭執惹警查 司機被揭涉駕「快餐車」
「行家」誘投資泰達幣 建築師被騙2400萬
「行家」誘投資泰達幣 建築師被騙2400萬
3200萬元網騙拘33人 多涉借户收款洗錢
3200萬元網騙拘33人 多涉借户收款洗錢
安蔭邨天降鐵枝 住户頭傷
安蔭邨天降鐵枝 住户頭傷
黑臉琵鷺全球數量新高 后海灣紀錄反跌兩成
黑臉琵鷺全球數量新高 后海灣紀錄反跌兩成
酒吧侍應疑噪音積怨遭斬 警拘3黑漢
酒吧侍應疑噪音積怨遭斬 警拘3黑漢
載空貨櫃掩飾 躉船檢值7500萬元私煙
載空貨櫃掩飾 躉船檢值7500萬元私煙
大灣區GBA專題：大灣區遊學 慎選旅遊保
大灣區GBA專題：大灣區遊學 慎選旅遊保
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】錯國歌事件 田二少促先查港協 指政府要審核國歌指引有無缺失
【Emily】錯國歌事件 田二少促先查港協 指政府要審核國歌指引有無缺失
【Emily】「百分百擔保」壞帳飈 去年逾千宗涉24億
【Emily】「百分百擔保」壞帳飈 去年逾千宗涉24億
【Emily】水上的士服務20月 總客量未過萬
【Emily】水上的士服務20月 總客量未過萬
【Emily】海園樽鼻海豚Dumisa離世 終年18
【Emily】海園樽鼻海豚Dumisa離世 終年18
【Emily】迪士尼幻想工程賽 港大生尋樹救地球掄元
【Emily】迪士尼幻想工程賽 港大生尋樹救地球掄元