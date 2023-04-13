解決新情况 夏寶龍稱要大興調研 今抵港料先晤行會 劉兆佳：調研屬長期工作

落區訪大中小學 考察「北都」等

據了解，夏寶龍今日早上乘搭飛機抵港，在港6天行程緊密，除了會見中央駐港機構、港府官員、行政會議成員及立法會議員等，也會落區與市民接觸，又會分別到訪大學、中學及小學，並考察本港的重要發展項目，例如構建中的「北部都會區」等；他本周六（15日）會出席在會展舉行的「全民國家安全教育日」開幕禮，並發表演講。據悉，夏寶龍今日先會見行會成員，各立法會議員亦已收到通知，需於明日（14日）及周日（16日）預留時間，預計將與夏寶龍會面。

「用黨新理論解決港澳新問題」

港澳辦周一召開「學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育動員大會」，夏寶龍在會上提到要加強調查研究，運用黨的新理論和研究解決港澳新情况、新問題，並要「真抓實幹」推動港澳發展取得新成就，同時深入檢視問題落實改善。他表示，「要加強組織領導、壓實主體責任、發揚嚴實作風、強化督促指導」，落實中共二十大對港澳工作的決策部署，推動「一國兩制」行穩致遠。

譚耀宗指出，中央近期強調「調研」，意指解決問題要先了解清楚情况。他說，今次是夏寶龍上任後首次專程來港，認為夏會廣泛接觸各界，多聽意見，了解社會關心什麼議題，包括民生事務、如何融入國家發展大局等。

譚耀宗料夏關注民生、融入發展

對於中央調查研究後會否有跟進工作，劉兆佳則認為現階段難以評估。他指出，中央對香港的調研不會只靠夏寶龍一次短暫的行程，相信是長期工作。至於對推動政策的作用，劉兆佳認為難以一概而論，但愈多調查研究肯定愈好。

全國人大常委李慧琼表示，相信夏寶龍來港會就中央對於香港市民、香港的發展機遇與挑戰等，提出很多信息，為本港未來發展指明方向。她估計，夏寶龍此行會與香港各界溝通，落區到不同地方了解香港最新情况。

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