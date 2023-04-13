黑臉琵鷺全球數量新高 后海灣紀錄反跌兩成

黑臉琵鷺全球同步普查2023由香港觀鳥會統籌，今年1月6至8日完成。結果顯示，本年度后海灣（包括香港及深圳）錄得299隻黑臉琵鷺，較去年減少70隻，下跌約19%，是10年來第二低，僅高於2013/14年度錄得的252隻。

觀鳥會料黑臉琵鷺遷往廣東

觀鳥會總監余日東表示，過去10年后海灣黑臉琵鷺數量維持300至400多隻水平，但佔全球總數比例一直減少，反映本港濕地質素未見太大改善，亦顯示黑臉琵鷺對后海灣的依賴降低。

另外，普查結果顯示今年度廣東省（除深圳）錄得黑臉琵鷺數量較上年度增加60隻至636隻，按年升10.4%。余日東認為，數據反映廣東省環境質素上升，或更有利更多黑臉琵鷺停留或聚集，「可以講后海灣減少的黑臉琵鷺去到廣東省其他地方」。

余日東籲關注棲地惡化

冀北都做到保育先行

余又分析后海灣黑臉琵鷺數量減少的原因，指黑臉琵鷺主要在后海灣潮間帶泥灘、基圍淺水區，或有降水的魚塘覓食，而近年因外來紅樹品種海桑入侵，加上紅樹林擴張，令泥灘面積持續減少。余稱，漁業活動減少，部分私人持有的魚塘濕地及緩衝區土地荒廢或改變用途，進而導致黑臉琵鷺的食物減少。

被問及北部都會區未來發展在濕地保育上的建議，余日東表示，《北部都會區發展策略》的保育與規劃將決定后海灣未來，希望政府保育先行。余稱，人為干擾嚴重、食物減少均可能導致黑臉琵鷺數量減少，可考慮採取控制人流、支援漁民持續養魚等。

明報記者

（城市保育）