港聞

港聞二

黑臉琵鷺全球數量新高 后海灣紀錄反跌兩成

【明報專訊】黑臉琵鷺數量升跌是評估濕地質素指標。「黑臉琵鷺全球同步普查2023」結果昨公布，2022/23年度全球數量創新高達6603隻，惟后海灣（包括香港及深圳）錄得數量較上年度減少兩成，降至299隻。香港觀鳥會總監余日東表示，情况屬重要警號，呼籲本港關注黑臉琵鷺棲息地惡化，期望發展北部都會區要做到保育先行，促請政府訂立整全保護法例，保育后海灣濕地。

黑臉琵鷺全球同步普查2023由香港觀鳥會統籌，今年1月6至8日完成。結果顯示，本年度后海灣（包括香港及深圳）錄得299隻黑臉琵鷺，較去年減少70隻，下跌約19%，是10年來第二低，僅高於2013/14年度錄得的252隻。

觀鳥會料黑臉琵鷺遷往廣東

觀鳥會總監余日東表示，過去10年后海灣黑臉琵鷺數量維持300至400多隻水平，但佔全球總數比例一直減少，反映本港濕地質素未見太大改善，亦顯示黑臉琵鷺對后海灣的依賴降低。

另外，普查結果顯示今年度廣東省（除深圳）錄得黑臉琵鷺數量較上年度增加60隻至636隻，按年升10.4%。余日東認為，數據反映廣東省環境質素上升，或更有利更多黑臉琵鷺停留或聚集，「可以講后海灣減少的黑臉琵鷺去到廣東省其他地方」。

余日東籲關注棲地惡化

冀北都做到保育先行

余又分析后海灣黑臉琵鷺數量減少的原因，指黑臉琵鷺主要在后海灣潮間帶泥灘、基圍淺水區，或有降水的魚塘覓食，而近年因外來紅樹品種海桑入侵，加上紅樹林擴張，令泥灘面積持續減少。余稱，漁業活動減少，部分私人持有的魚塘濕地及緩衝區土地荒廢或改變用途，進而導致黑臉琵鷺的食物減少。

被問及北部都會區未來發展在濕地保育上的建議，余日東表示，《北部都會區發展策略》的保育與規劃將決定后海灣未來，希望政府保育先行。余稱，人為干擾嚴重、食物減少均可能導致黑臉琵鷺數量減少，可考慮採取控制人流、支援漁民持續養魚等。

明報記者

（城市保育）

相關字詞﹕北部都會區 黑臉琵鷺 觀鳥會

上 / 下一篇新聞

解決新情况 夏寶龍稱要大興調研 今抵港料先晤行會 劉兆佳：調研屬長期工作
解決新情况 夏寶龍稱要大興調研 今抵港料先晤行會 劉兆佳：調研屬長期工作
港澳辦今年預算破億元 開支10年翻倍
港澳辦今年預算破億元 開支10年翻倍
大律師公會：外狀申打國安案 宜有清晰指引
大律師公會：外狀申打國安案 宜有清晰指引
警檢4包毒品遺失兩包 重案查
警檢4包毒品遺失兩包 重案查
124綠巴線申加價 加幅最高六成 5中環離島小輪 坪洲擬加一倍長洲梅窩45%
124綠巴線申加價 加幅最高六成 5中環離島小輪 坪洲擬加一倍長洲梅窩45%
涉助掉包越柙 原獲保釋男子控誤導警員
涉助掉包越柙 原獲保釋男子控誤導警員
免遣返聲請預算增3億 鄧炳強：料人數升
免遣返聲請預算增3億 鄧炳強：料人數升
建制報章斥潑水節淋警 警同日拘兩人
建制報章斥潑水節淋警 警同日拘兩人
民建聯倡延東九輕軌 油塘接通慈雲山
民建聯倡延東九輕軌 油塘接通慈雲山
辦身分證預約期增至96天 入境處稱容量足勿急
辦身分證預約期增至96天 入境處稱容量足勿急
申撥款曾稱簡屋六成可重用 房屋局：現言之過早
申撥款曾稱簡屋六成可重用 房屋局：現言之過早
為見子「最後一面」綁架前女友 謀殺罪成漢再判囚18月
為見子「最後一面」綁架前女友 謀殺罪成漢再判囚18月
入境助理用假「安心」判社服
入境助理用假「安心」判社服
控方披露共謀者名單 郭榮鏗在列 趙稱鄭達鴻不屬抗爭派 沒印象公民黨改用「無字政綱」
控方披露共謀者名單 郭榮鏗在列 趙稱鄭達鴻不屬抗爭派 沒印象公民黨改用「無字政綱」
三投三不投廣告 林景楠曾批問題多、設計嘔心
三投三不投廣告 林景楠曾批問題多、設計嘔心
今年第一期消費券周日發放 行政開支4億去年相若
今年第一期消費券周日發放 行政開支4億去年相若
必比登推介 小店創業源於「篤魚蛋之怒」 難忘開張翌日禁堂食 魚事者：續鑽研「將啲魚發揚光大」
必比登推介 小店創業源於「篤魚蛋之怒」 難忘開張翌日禁堂食 魚事者：續鑽研「將啲魚發揚光大」
轉載「對警起底帖」翌日刪 女生認責緩刑
轉載「對警起底帖」翌日刪 女生認責緩刑
切線爭執惹警查 司機被揭涉駕「快餐車」
切線爭執惹警查 司機被揭涉駕「快餐車」
「行家」誘投資泰達幣 建築師被騙2400萬
「行家」誘投資泰達幣 建築師被騙2400萬
3200萬元網騙拘33人 多涉借户收款洗錢
3200萬元網騙拘33人 多涉借户收款洗錢
安蔭邨天降鐵枝 住户頭傷
安蔭邨天降鐵枝 住户頭傷
酒吧侍應疑噪音積怨遭斬 警拘3黑漢
酒吧侍應疑噪音積怨遭斬 警拘3黑漢
載空貨櫃掩飾 躉船檢值7500萬元私煙
載空貨櫃掩飾 躉船檢值7500萬元私煙
大灣區GBA專題：大灣區遊學 慎選旅遊保
大灣區GBA專題：大灣區遊學 慎選旅遊保
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】錯國歌事件 田二少促先查港協 指政府要審核國歌指引有無缺失
【Emily】錯國歌事件 田二少促先查港協 指政府要審核國歌指引有無缺失
【Emily】「百分百擔保」壞帳飈 去年逾千宗涉24億
【Emily】「百分百擔保」壞帳飈 去年逾千宗涉24億
【Emily】水上的士服務20月 總客量未過萬
【Emily】水上的士服務20月 總客量未過萬
【Emily】海園樽鼻海豚Dumisa離世 終年18
【Emily】海園樽鼻海豚Dumisa離世 終年18
【Emily】迪士尼幻想工程賽 港大生尋樹救地球掄元
【Emily】迪士尼幻想工程賽 港大生尋樹救地球掄元