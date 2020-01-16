去年189萬人染疫隔離 包裝派物資花逾4億

物資包每個260元

至於物資包包裝和派遞，政府回覆質詢稱有關工作外判給承辦商，包括負責啟動電子手環而僱用的承辦商，開支約為4.006億元。衛生署正整理及檢視物資包各項物品存貨量，以作應急用，有需要時調配至其他部門或機構，如衛生署早前將快測包轉送小學及幼稚園。

社區隔離設施方面，政府透露營運開支為13.91億元，其中10.53億元用作保安、消毒和清潔，亦有2.09億元用作膳食。另據保安局資料，各類隔離設施及酒店共出現12宗刑事案件，包括兩宗盜竊、一宗襲擊致造成身體傷害、4宗刑事毀壞及5宗違反隔離令。

另外，政府致力發展基層醫療，目標於全港18區各設地區康健中心，目前已設7間，其餘11區現以過渡性質的地區康健站營運。政府回覆質詢透露，前旺角街市用地已於今年第一季移交市建局和其承建商，改造為油尖旺康健中心，預計明年第四季完成。

探討擴大灣區醫療券應用

現時港大深圳醫院指定門診醫療護理服務可用長者醫療券支付。對於有建議擴大使用範圍，政府稱由於醫療機構有不同服務標準，須謹慎考慮監管，政府會總結港大深圳醫院經驗，探討是否值得擴大至大灣區其他與該院醫療服務標準及臨牀管治架構相若的醫療機構，尤其是採用「香港管理模式」的機構。