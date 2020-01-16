港聞

港聞二

語音文字提示境外來電 接到+852來電時發出 冀提高警覺防騙

【明報專訊】根據警方數字，過去3年電話騙案有上升趨勢，由2020年1193宗上升至去年2831宗，升幅逾1.4倍。通訊事務總監梁仲賢昨表示，本月1日起四大網絡營辦商已就「+852」開首境外來電，落實話音提示及文字信息措施，而包括虛擬網絡或類別牌照等將在下月起全面落實。他引述警方稱，在境外以「+852」開首致電本港的情况屬最主要的電騙來源，期望讓市民在接聽來電時，清晰知道來自境外而加強警覺。

語音或文字 電訊商決定

用戶日後接聽「+852」開首境外來電，會先收到話音提示，或在收到來電後以文字信息提醒，視乎電訊商選擇；信息內容以中英文顯示，為「來電源自香港境外，慎防詐騙」，話音提示會以廣東話、普通話及英語讀出，整個提示少於10秒。信息免費提供，流動服務用戶毋須事先登記、安裝應用程式或作任何設定。

梁仲賢澄清並非所有「+852」開首來電是詐騙，如有朋友外地致電，同樣會顯示「+852」開首；由於不排除有人藉此詐騙，通訊辦無法確認是否詐騙下，只能安排以提示形式提高市民警覺。

通訊辦：無法辨識電騙 只能提示

至於推行語音提示的困難，梁仲賢指由於同時間有大量境外來電，電訊商在加入提示時需要增加網絡容量；而加入文字信息方面，有市民或會封鎖屏幕，有個別電話型號未必可在接收來電後事先發出提示信息，相關提示信息因而置底，故通訊辦正與電話生產商探討能否改動，使提示信息更加顯著。被問到有關指施對打擊電騙成效，他認為有待觀察，而專責小組會視乎實際情况，看看是否需要其他措施加強效果。

短訊或置底 研洽手機商改設定

在短訊方面，通訊辦已與警方、金管局、銀行公會及銀行業界成立工作小組，研究設立「SMS短訊發送人名稱」登記制度，在已登記的信息發放人名稱前加上特別識別符號，協助市民識別發送人真偽。梁稱小組正在敲定有關技術方案及實施細則，目標在本年底在銀行業執行；在取得先導計劃的經驗後，下階段有機會在電訊或其他業界推行相關登記制度。

他透露，本月起電訊商會阻截由境外致電本港，又模仿本地固網電話號碼的來電，如以「+852」開首的本地機構或政府部門電話；而電訊商亦開始着手暫停涉及電騙舉報，或短時間致電大量可疑來電的本地流動電話，將在本年中全面執行。

就電話卡實名制打擊電騙成效，梁引述個別電訊商稱，以往經「太空卡」致電大量可疑電話的情况減近九成。

相關字詞﹕電話騙案 通訊辦

上 / 下一篇新聞

多名港人福建車禍亡 政府未交代 入境處稱正跟進沒提死傷 議員：以往主動公布
多名港人福建車禍亡 政府未交代 入境處稱正跟進沒提死傷 議員：以往主動公布
6天假期45.5萬人訪港 少過澳門
6天假期45.5萬人訪港 少過澳門
汽車會憂港車北上意外增 App擴支援增求助電話
汽車會憂港車北上意外增 App擴支援增求助電話
夏寶龍港考察6日 料落區出席國安論壇 港澳辦升格後首次 劉兆佳：23條立法前表達意見
夏寶龍港考察6日 料落區出席國安論壇 港澳辦升格後首次 劉兆佳：23條立法前表達意見
港澳辦主任官式訪港隔12年 街市食撻展親民 王光亞談不干預自治房屋問題
港澳辦主任官式訪港隔12年 街市食撻展親民 王光亞談不干預自治房屋問題
18區各設兩青委會 2/3委員政府委任
18區各設兩青委會 2/3委員政府委任
刑檢預算增三成破10億 人手創新高
刑檢預算增三成破10億 人手創新高
童樂居虐兒職員囚26周 官揭襲另一童未起訴
童樂居虐兒職員囚26周 官揭襲另一童未起訴
涉恐嚇前女友 港足陳肇鈞獲撤控
涉恐嚇前女友 港足陳肇鈞獲撤控
前職工盟兩成員申五一遊行 以個人名義免團體受壓 信警合理手法協調
前職工盟兩成員申五一遊行 以個人名義免團體受壓 信警合理手法協調
賊闖寵物店盜13萬 「拉頭套」CCTV曝真容
賊闖寵物店盜13萬 「拉頭套」CCTV曝真容
兩年攝35童裙底 戀童漢囚12月半
兩年攝35童裙底 戀童漢囚12月半
趙：戴退初選後續推動爭否決權 指擬辦民調 「民意施壓」令傳統民主派服從
趙：戴退初選後續推動爭否決權 指擬辦民調 「民意施壓」令傳統民主派服從
稱上庭始知誰是李伯盧 趙：戴視作粉絲
稱上庭始知誰是李伯盧 趙：戴視作粉絲
龔家離任慈善基金 邵氏基金高層接管 遺產聆訊續 官促新董事闡財政處理
龔家離任慈善基金 邵氏基金高層接管 遺產聆訊續 官促新董事闡財政處理
女冰隊凱旋 冰協主席：事件影響全港運動員
女冰隊凱旋 冰協主席：事件影響全港運動員
獻花拉橫額 接機者喊「香港冰球隊好嘢」
獻花拉橫額 接機者喊「香港冰球隊好嘢」
去年189萬人染疫隔離 包裝派物資花逾4億
去年189萬人染疫隔離 包裝派物資花逾4億
屯門私宅檢200萬元毒 黑幫男落網
屯門私宅檢200萬元毒 黑幫男落網
涉掛假試車牌 休班警等5人被捕
涉掛假試車牌 休班警等5人被捕
大灣區GBA新聞：江門開茶記 古明華曲線續演藝路 曾直播帶貨感理念不符 做「生招牌」助餐廳吸客
大灣區GBA新聞：江門開茶記 古明華曲線續演藝路 曾直播帶貨感理念不符 做「生招牌」助餐廳吸客
大灣區GBA新聞：最不捨在港妻女 「單思的永遠是我」
大灣區GBA新聞：最不捨在港妻女 「單思的永遠是我」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】話整體香港都唔正常 楊何：公僕辭職增屬「唔正常嘅正常」
【Emily】話整體香港都唔正常 楊何：公僕辭職增屬「唔正常嘅正常」
【Emily】故宮館「卡地亞展」 盡覽王妃巨星珍藏
【Emily】故宮館「卡地亞展」 盡覽王妃巨星珍藏
【Emily】500港青搭高鐵 體驗灣區創科
【Emily】500港青搭高鐵 體驗灣區創科
【Emily】陳校長招5000義工 父親節前夕賣旗
【Emily】陳校長招5000義工 父親節前夕賣旗
【Emily】消費券周日派 超市電訊商爭推優惠
【Emily】消費券周日派 超市電訊商爭推優惠
【Emily】馬時亨新節目 演藝名人談香江趣聞
【Emily】馬時亨新節目 演藝名人談香江趣聞