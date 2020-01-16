語音文字提示境外來電 接到+852來電時發出 冀提高警覺防騙

語音或文字 電訊商決定

用戶日後接聽「+852」開首境外來電，會先收到話音提示，或在收到來電後以文字信息提醒，視乎電訊商選擇；信息內容以中英文顯示，為「來電源自香港境外，慎防詐騙」，話音提示會以廣東話、普通話及英語讀出，整個提示少於10秒。信息免費提供，流動服務用戶毋須事先登記、安裝應用程式或作任何設定。

梁仲賢澄清並非所有「+852」開首來電是詐騙，如有朋友外地致電，同樣會顯示「+852」開首；由於不排除有人藉此詐騙，通訊辦無法確認是否詐騙下，只能安排以提示形式提高市民警覺。

通訊辦：無法辨識電騙 只能提示

至於推行語音提示的困難，梁仲賢指由於同時間有大量境外來電，電訊商在加入提示時需要增加網絡容量；而加入文字信息方面，有市民或會封鎖屏幕，有個別電話型號未必可在接收來電後事先發出提示信息，相關提示信息因而置底，故通訊辦正與電話生產商探討能否改動，使提示信息更加顯著。被問到有關指施對打擊電騙成效，他認為有待觀察，而專責小組會視乎實際情况，看看是否需要其他措施加強效果。

短訊或置底 研洽手機商改設定

在短訊方面，通訊辦已與警方、金管局、銀行公會及銀行業界成立工作小組，研究設立「SMS短訊發送人名稱」登記制度，在已登記的信息發放人名稱前加上特別識別符號，協助市民識別發送人真偽。梁稱小組正在敲定有關技術方案及實施細則，目標在本年底在銀行業執行；在取得先導計劃的經驗後，下階段有機會在電訊或其他業界推行相關登記制度。

他透露，本月起電訊商會阻截由境外致電本港，又模仿本地固網電話號碼的來電，如以「+852」開首的本地機構或政府部門電話；而電訊商亦開始着手暫停涉及電騙舉報，或短時間致電大量可疑來電的本地流動電話，將在本年中全面執行。

就電話卡實名制打擊電騙成效，梁引述個別電訊商稱，以往經「太空卡」致電大量可疑電話的情况減近九成。