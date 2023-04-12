港聞

港聞二

獻花拉橫額 接機者喊「香港冰球隊好嘢」

【明報專訊】女子冰球港隊創歷史佳績，下年獲升班資格，昨日凱旋返港，有球員的親友到場迎接，現場亦有人拍手歡呼，大叫「香港冰球隊好嘢」。

女子冰球港隊領隊關婉儀及5名球員昨午3時許抵港，關婉儀隨後會見傳媒時表示，今年是她帶隊以來最艱辛的一年，形容港隊運動員在新冠疫情下愈戰愈勇，在今年世界冰球世錦賽奪得金、銀、銅牌，「為他們感到非常驕傲」。

隊長李雅婷說，女子冰球隊2013年開始參與世界冰球世錦賽，對今年首次奪冠感開心，「這個冠軍等了10年」，亦感謝市民支持。她稱運動員均努力訓練，一直堅持以達目標，期望下年世錦賽繼續取得好成績。因航班機票超賣，同隊另有15名球員乘搭另一航班，昨晚抵港。

隊長丈夫曾任港隊經理人

指訓練成本高資助少

昨午有球員親友到場迎接，部分人拉起祝賀橫額，亦有人送上花束，現場不時有人歡呼「香港冰球隊好嘢」。李雅婷丈夫梁基華及5歲女兒Kayla亦有接機，對於今次太太及其他球員奪冠，梁表示非常高興，「恭喜他們，見到他們的努力」。梁基華2014年起擔任約5年的女子冰球港隊經理人，他提到現時政府對女子冰球隊的資助並不多，她們代表香港出賽一般僅安排6次訓練，其餘訓練資源需由其他機構私人資助。

梁基華續指，冰球訓練成本高，舉例冰球初學者至少需花上萬元購買裝備，期望政府可增加對冰球的資助，培養更多新一代冰球運動員。

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