港聞

港聞二

女冰隊凱旋 冰協主席：事件影響全港運動員

【明報專訊】女子冰球港隊代表日前在羅馬尼亞舉行的世界女子冰球錦標賽，在第三級別A組歷史性奪冠，港隊代表昨日凱旋返港，香港冰球協會主席簡揚傑到場迎接，並首度開腔回應早前播錯歌事件，指事件是時候「降溫」，指事件對全港運動員帶來影響。領隊關婉儀說，事件若有不足應由冰協管理層負責，不要影響運動員。

「播國歌前運動員忐忑」

關婉儀：盼交出滿意報告

本報向港協暨奧委會查詢有關事宜，港協回應稱在冰協提交書面解釋及就其企業管治提出改善方案前，不會評論。港協又表示，作為體育界一分子，一直以運動員、領隊及體育運動整體發展的長遠利益為依歸，亦有責任確保屬下體育總會遵守國際奧委會規定，而企業管治問題終究應由領導層改善並解決，絕不應影響運動員訓練作賽。

男子冰球隊2月底於波斯尼亞作賽，主辦方賽後播國歌出錯，港協就事件啟動暫停冰協會員資格程序，並要求冰協最遲5月4日作全面書面解釋及提出企業管治改善方案。冰協主席簡揚傑昨日主動回應稱，事件是時候「降溫」，並說「做錯事受罰是應該」。他又指，相關事件對全港運動員均有影響，稱「播國歌前運動員忐忑不安，播出國歌後才放下心頭大石」。至於有關報告進展，簡未有回應。關婉儀則表示，若事件中冰協有不足，應由管理層負責，「千千萬萬唔好影響到運動員」，又期望冰協可交出一份令政府及港協滿意的報告。

至於播錯國歌事件對女子冰球隊隊員作賽時有否影響，隊長李雅婷表示團隊每年均努力訓練，每名隊員都是「百分百」專注比賽，並無受事件影響。隊員陳沛穎稱，每次訓練及比賽都只是做好本份，不認為事件會影響團隊表現，又指大部分香港運動員未受關注，今次冰球比賽因播錯歌事件受社會極大關注，但稱「不應該抹殺團隊的努力」。

隊員籲政府與冰協商討

被問到會否擔心政府停止資助冰協，陳沛穎相信削撥款會影響本港冰球發展，認為政府應要與冰協正面商討，而非一刀切削款，稱「好不容易3年疫情過後，我們可以站在國際舞台」。陳又認為「如果現在有點成績反而要削減經費，會非常可惜」，期望政府考慮制訂更有效及正面方案。

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