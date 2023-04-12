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稱上庭始知誰是李伯盧 趙：戴視作粉絲

【明報專訊】被告吳政亨被指以筆名「李伯盧」發起「三投三不投」行動，其角色是本案焦點之一。趙家賢昨日供稱，當時與區諾軒討論「李伯盧」的身分，他問「喂區軒，條友乜水嚟㗎」，區稱不認識對方。法官陳慶偉關注，「李伯盧」撰寫的文章會否給予人他是初選「組織者」一分子的印象，趙家賢回答「是」。翻查資料，區諾軒作供時表示，沒有將「李伯盧」視為初選組織者的一部分。

同意吳文章予組織者印象 與區不同

「三投三不投」行動呼籲市民不要投票予不支持、不參與和不服從初選的人。趙家賢供稱，一直知悉「李伯盧」在facebook發表政見，但兩人從沒接觸，直至2021年3月上庭，他才知悉「李伯盧」身分是吳政亨。趙稱在協調初期，各方討論過初選落敗者是否一定要支持勝選人參與正式選舉，有政黨不認同為別人助選，擔心「無咁鐵血」的支持者會轉投陣營；戴耀廷在會上提到「李伯盧」的名字，指除了政界內部，亦有民間團體提倡參選人要服從初選機制，特別是落選人要支持勝選人。

阻參選或違法 稱戴回覆「點會咁易」

趙憶述，友人曾閱讀「三投三不投」的文章，「李伯盧」自言獲得戴耀廷的回應「加持」，「講講吓……李伯盧講到會支持初選，變到好似協助舉辦初選的一部分」。趙遂問戴有否聯絡過「李伯盧」舉辦初選，戴回應「李伯盧」是其粉絲、曾協助「雷動計劃」等活動，相信民間團體幫忙推動初選「好有用」。趙另強調，他曾向戴耀廷提出《選舉條例》規定任何人都有自由參選，「三投三不投」可能阻礙別人參選，或會違法。戴回覆「點會咁容易有問題，嗰陣時『雷動計劃』，我哋賣廣告都無問題啊」。

（初選案）

相關字詞﹕串謀顛覆國家政權罪 吳政亨 港區國安法 民主派初選案

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