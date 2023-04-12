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趙：戴退初選後續推動爭否決權 指擬辦民調 「民意施壓」令傳統民主派服從

【明報專訊】「35＋」初選案昨日踏入第40天。就民主動力（下稱民動）為初選眾籌，控方證人、時任民主動力召集人趙家賢供稱，戴耀廷和他分別宣布退出初選和休息後，戴建議將其中逾80萬元用於建立電子民意收集系統，利用民意施壓，令本身對否決預算案有保留的傳統民主派「服從」。趙又指，戴耀廷當時仍未放棄運用否決權，他著重憲制權力，甚至形容事情「過咗風眼位」，又稱戴提到時任美國國務卿蓬佩奧稱讚「我哋初選做得好」。

趙家賢昨日供稱，2020年8月底至9月初，他和戴耀廷相約在太古城的酒店吃早餐會面，因應立會選舉延後，戴冀將80至100萬元捐予香港民意研究所（下稱民研）成立電子系統，調查市民是否同意否決預算案。趙稱，由於傳統民主派對使用否決權有保留和顧慮，戴可能是欲以民意向傳統民主派施壓，令他們服從，趙自言無即時答應。

趙家賢指出，35+眾籌部分款項用作初選投票開支（見表），同年9月民動計算，無納入為35+開支的款項總共涉100萬元；因趙和民動退出初選計劃後不想再牽涉35+計劃，趙建議捐50萬元給慈善機構，40萬元捐予民研，餘下10萬元作民動會務經費。不過之後民動執委換屆，趙和副召集人等因本案被捕，上述款項最終未有處理。法官李運騰問及，直至2020年9月尾，戴耀廷是否仍未放棄運用否決權？趙表示同意，並稱戴很著重憲制權力。

「你睇蓬佩奧都讚初選做得好」

根據庭上呈上的WhatsApp對話，戴耀廷自9月問趙，民動出資多少開發電子投票系統、會否預留80萬元讓民研翌年為延後的立選做選前民調。趙家賢稱，民動需顧及風險，故他沒正面回覆，自言不太敢直接「say no」，並感困擾、態度迴避。他重申，退出初選是意識到合法問題，但他知悉戴「仲有好多『大思想家』嘅諗法」，戴的取態是「過咗風眼位、無事啦𠵱家」，並稱戴又提到「你睇美國國務卿蓬佩奧都讚我哋初選做得好」。戴於10月再追問稱，欲將款項用於地區法治教育計劃，趙回應會無條件給30萬、40萬元予民研，而且無特別指明項目。

提名表加條款 籠統如「九二共識」

庭上另展示多份文件，趙稱，戴於6月表示參選人毋須簽文件後，抗爭派發起「墨落無悔」聲明，於是趙在初選提名表格聲明加入條款，列明參選人確認支持及認同「協調會議共識」。趙表示，戴告訴他各區同意舉辦初選，惟各區對使用否決權的共識不同；又稱由於抗爭派和傳統民主派的意見對立甚大，他遂以「籠統」寫法安撫及迎合主張簽署及不簽的兩派，讓他們可各有解讀，有如「九二共識」，「一個中國、各自表述」。

稱由戴區決定參選者違共識否

至於初選按金收據列明若參選人違反共識將「不予發還」按金，趙指出，收據由民動總幹事黎敬輝準備，由戴耀廷及區諾軒決定是否違反共識，除了呂智恆未能聯絡，其餘參選人取回按金。趙又指，施德來交提名表時附上列有積極運用否決權的綱領，並非正常做法，趙在戴要求下照收綱領。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

相關字詞﹕戴耀廷 否決權 趙家賢 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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