童樂居虐兒職員囚26周 官揭襲另一童未起訴

官問加控否 控方稱跟進

葉官在判刑前，表示看畢完整閉路電視片段後，發現被告謝綉蔚（現25歲）在控罪時段以外，襲擊另一名兒童，着控方考慮是否加控其他罪。辯方則認為該片段偏離檢控基礎，表明會反對新增控罪；稍作休庭後，控方表示法庭可繼續判刑，控方隨後會跟進上述片段。

官：託照顧幼童 枉社會信任

葉官判刑時強調，童樂居的幼童介乎初生至3歲，因家庭問題委託童樂居照顧，他們即使受虐也投訴無門，被告濫用社會對她的信任，襲擊3名未滿3歲的幼童。葉官又稱重看片段，發現控方沒有提及的細節，即被告將一名身分不詳的幼童抽起摔向地後，令他躺在地上超過30秒，動作緩慢，被告再抽起他，觀察其背部，並與職員討論後，為幼童的背部塗藥膏。

葉官續稱，片段不見3名幼童作出任何激怒被告的行為，被告卻如此粗暴對待，行為非常不恰當，對幼童作出不良榜樣，恐令他們仿效，必須判處阻嚇刑罰，考慮案件在短時間內發生，無證據指幼童受身體或心靈損傷，被告亦無案底，3項控罪分別以8星期、12星期及6個月為量刑起點，認罪減刑四分一，部分刑期分期執行，總刑期為4個月10星期。

童樂居虐兒案至今共有34人被起訴提訊，共被控逾200項虐兒罪，先後有7名被告認罪，分別被判囚4周至8個多月不等；另有4人不認罪，經審訊後被定罪，分別判囚3至15個月不等。

【案件編號：KCCC 1884/22】