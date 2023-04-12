刑檢預算增三成破10億 人手創新高

律政司長林定國昨日在立法會特別財委會解釋，刑事檢控上一年預算有落差，主要因為疫情影響法庭聆訊，令去年實際訴訟費用較原先預算大減，外判法律費用少1.5億元，令今年帳目好似好大，實際是先前未預計到當時情况。對於律政司帳面開支增加，林定國呼籲議員採取「比較同情的態度」，支持律政司工作。

去年預算實際落差大

林定國稱疫情阻聆訊 籲同情

據律政司向立會預告，今年將向立會申請在刑檢科下，增設一個首席政府律師職位，年薪271萬元。據編制，首席政府律師僅次律政專員，而新設職位為加強科技罪案法律指引，及為訟辯工作提供法律支援，轄下有一個高級政府律師、一個政府律師及一級私人秘書。據預算案，今年也會為刑檢科律師提供培訓，以提高訟辯和籌備工作水平。律政司長辦公室亦預計年內增兩個政府律師職位，支援鞏固法治價值，年薪各110萬元。