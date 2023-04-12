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18區各設兩青委會 2/3委員政府委任

【明報專訊】民政事務總署昨公布在全港18區各設兩個青年委員會，分別為「地區青年社區建設委員會」及「地區青年發展及公民教育委員會」，每個委員會由20至30名委員組成、逾三分一成員經民政總署的自薦計劃成為委員，其餘由政府委任，任期昨日起至2025年3月31日。本報點算18區兩個委員會正副主席背景，72名正副主席中，16人屬民建聯或工聯會成員，11人在2019年區議會選舉落選（見表）。

民政總署表示，18區兩個委員會平均年齡為35歲以下，由地區人士及自薦青年組成，提供平台讓委員就地區工程、青年發展和公民教育等地區議題發表意見。職權方面，「地區青年社區建設委員會」負責就民政事務處指定的地區工程等，反映區內居民特別是青年的意見；「地區青年發展及公民教育委員會」則負責因應區內需要，舉辦或統籌各項公民教育活動等。

據本報點算，單計36個委員會共72名正副主席（未計委員），至少16人具建制組織或政黨背景，11民建聯成員、5工聯會成員，其中屯門區馮沛賢同時為兩者成員、及大公文匯記者。另有11人在2019年落選區議會，包括工聯會前元朗區議員劉桂容、青研香港發言人周元谷等。

有正副主席來自學界，包括仁濟醫院王華湘中學校長邱少雄、羅定邦中學校長郭永強、香港直資學校議會主席陳狄安等。

料月底首開會 徵青年意見

委員稱分工與區議會不重疊

陳狄安向本報表示，擔任離島區青年發展及公民教育委員會主席是受政府邀請，未知首次會議何時舉行，料最快本月底至5月召開，參考其他委員會經驗，一年或開3至4次。陳表示，其負責的離島區「幅員廣泛」，除了較多人口的大嶼山，另有很多離島亦需關顧，會在會議中徵求各委員意見，以助推動區內青年發展。他認為兩個新設委員會分工清晰，與區議會職能不會重疊。

2019年區選落選的莊展銘，獲委任元朗區青年社區建設委員會主席，他回覆本報查詢稱，任期內首要方向是「聆聽不同青年意見……我的意見不重要，元朗區青年的意見才最重要」。

相關字詞﹕青年 工聯會 民建聯 地區青年發展及公民教育委員會 地區青年社區建設委員會 民政事務總署

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