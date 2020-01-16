夏寶龍港考察6日 料落區出席國安論壇 港澳辦升格後首次 劉兆佳：23條立法前表達意見

夏寶龍2021年在國安法研討會上，曾提及2049年「將告別劏房及籠屋」的願景。社區組織協會副主任施麗珊說，港府只是沿用目前公屋輪候時間，不敢制訂消滅籠屋目標，也不願規定人均最低房屋面積，希望不同形式、不同區域房屋，夏寶龍來港時都可以去看看，並了解商界為何對部分規劃發展有保留。

沿國務院名義 未用中央銜頭

根據港府公布，夏寶龍今次是以國務院港澳辦主任，及上一屆、第十三屆政協副主席身分來港考察，但未有使用新的中共中央港澳辦公室的銜頭。上月兩會閉幕後，中共中央及公務員宣布設立屬黨中央辦事機構的「中央港澳工作辦公室」，同時保留國務院港澳辦的牌子，未提及中央港澳協調小組安排。

據悉，夏寶龍此行會落區考察民生及重要發展項目，包括創新科技、北部都會區等，在港期間將會晤特區政府官員、中央駐港機構、中資企業、立法會議員、人大政協及香港各界代表會面。港府亦打算設晚宴招待，規模規格未定。至於周六國安教育日論壇，消息稱，港府制定日程時未知夏寶龍訪港，預計至少夏會主持其中一節，但仍有變數。

全國港澳研究會顧問劉兆佳稱，中央關心房屋問題，相信中央強化領導下，肯定透過某種問責檢查成績；又預計夏會透過參加國安教育日活動就國安問題表達意見，尤其香港將就《基本法》23條立法，汲取2003年立法教訓，相信中央特區會「並肩作戰」。

劉銳紹：國安必是重點

資深時事評論員劉銳紹分析，在內地語境中，「考察」屬由上而下，今次夏考察顯示北京對港直接管治，看看有否落實中央精神。他預計國安一定是行程重點，包括觸及美國重返亞洲策略，防止外國和外部勢力等議題。他說北京希望對外讓人感覺由治及興，但若夏在港期間太強調23條立法等政治議題，或會抵消經濟及社會議題效果。前港區人大常委譚耀宗說，不清楚夏具體行程，但認為負責港澳事務的官員來港多了解情况也是好事。他稱夏仍以國務院名義考察顯示人事未變。

另據立法會網頁刊出保安局長鄧炳強今日特別財委會發言稿，指政府繼續積極推展23條立法工作，適時公眾諮詢，又會時刻防範外部勢力及其香港代理人煽動港人對中央及特區政府仇恨。