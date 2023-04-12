汽車會憂港車北上意外增 App擴支援增求助電話

李耀培表示，內地較本港有更多高速公路、汽車景點，相信實施港車北上後，將吸引不少不常在內地駕駛的香港司機自駕遊，他憂慮造成更多交通意外。李解釋，本地與內地的交通法例、司機「駕駛手法」相異，如香港道路採用「左上右落」、內地則「右上左落」，內地司機在高速公路轉路口比較「突然」等。李補充，香港私家車為右軚車，左方車頭燈的燈影會微微向上，內地私家車則為左軚車，故港車北上行駛打燈，燈光有可能照射到內地司機，或生意外。他形容兩地行車差異雖小，惟「所有交通意外都係由小事開始」，建議港人北上小心駕駛，善用地圖或邀請朋友協助。李另指出，香港汽車會將加強其手機應用程式功能，例如加入國內緊急求助電話、內地定位功能等。

保險業聯會網上講解投保注意

港府年初表示，正準備落實跨境汽車保險「等效先認」政策，香港私家車主可向香港保險公司投保，投保責任範圍將覆蓋內地，即一張保單可獲粵港兩地車險保障。保險業聯會行政總監劉佩玲表示，預計港車北上後相關服務需求將大增，同時車主對投保上述保單會有不同疑問，例如兩地交通意外保單的最高保額差距等，聯會將在網頁提供不同資訊，惟詳情仍需在港府公布計劃內容後才有定案。