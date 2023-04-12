6天假期45.5萬人訪港 少過澳門

月初670萬人出入境 原預計903萬

入境處上月30日預計，本月1至10日約有903萬人次（包括香港居民及訪客）出入境香港。根據處方昨日公布，最終670萬人出入境， 約270萬名港人離港，約76萬旅客訪港。若只計6天清明及復活節長假（4月5至10日）， 則約161萬名港人離港，訪港旅客約45.5萬人。澳門治安警察局則公布，同期澳門入境旅客有約48.2萬人。

旅遊促進會總幹事崔定邦估計，入境處在旅客入境數字上均「預大了」，致最終整體出入境數字較預期低，復活節並非內地假期，故業界一向「從來無諗過復活節會多客」，復活節期間客量要有升幅主要靠國際客，惟航空運力仍未及疫前水平，故最終訪港旅客人數低。對於長假期間澳門比香港更吸客，崔引述數據稱，疫前本港全年有6500萬多旅客訪港，澳門則有3980萬，僅及香港六成，稱香港旅客一向較澳門多，估計因香港開關及復常起步較慢，故澳門首個長假旅客量跑贏香港。

旅業：澳門開關早吸客政策有效

港航空運力不足礙國際客

旅遊界立法會議員姚柏良指出， 復活節長假以往日均約18萬人訪港，現時日均約七八萬，只及疫前一半，他同樣認為航空運力不足令國際客較少。姚稱澳門地方小、復元「轉身速度」比香港高，故難直接比較旅客量，但整體澳門旅業復蘇確較香港快，他歸因開關較早、有外勞制度及吸客政策進取有效。早前向港人推出「賞你遊澳門」計劃，留宿一晚送回程車票或船票，澳門當局日前稱約14.5萬人次使用優惠。姚慨嘆當地政府重視以旅遊業推動經濟，在港則「旅遊業唔知排第幾」，但本港亦需提升接待力才可在吸客之餘有能力應付，敦促港府考慮酒店及航空業也輸入外勞。