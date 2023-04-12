多名港人福建車禍亡 政府未交代 入境處稱正跟進沒提死傷 議員：以往主動公布

駐粵辦：公布考慮個案性質私隱

駐粵辦發言人回覆查詢時稱，就對外提供港人求助個案的資訊，要考慮個案性質、家屬意願及個人私隱等因素，重申會積極跟進每宗港人在內地的求助個案。

事發長假 男親人涉危駕拘留

翻查資料，2006年福建車禍造成港人兩死14傷，駐粵辦在意外當日主動發稿公布事發地點、時間、死傷人數等詳情，直到2017年，入境處或駐粵辦亦會發稿交代涉港人死傷的內地交通意外（見表）。

本報獲悉，在剛過去的清明復活節長假，多名港人在內地遇上交通意外身亡，涉成人及兒童。其中一宗福建發生的事故導致數名持香港證件的人士離世，1名死者男親人涉危駕被拘留。本報向入境處及駐粵辦查詢有否港人在福建遇車禍身故，收到回覆稱處方正與駐粵辦跟進一宗港人在福建發生的交通意外，死傷人數及意外資料均未如以前透過新聞稿交代。

李耀培認為，若有港人在內地遇交通意外，港府應增加透明度，主動公布相關個案，除了協助受害人家屬聯絡親友，亦可對其他駕駛者帶來警示作用，「就正如香港一有交通意外，電台、電視都會主動講」。

張欣宇：難悉每宗意外 不能假定隱瞞

立法會交通事務委員會委員張欣宇則指出，有關部門以往會主動公布港人在內地遇到的交通事故詳情，現時未有交代，或有標準不一之感，認為港府應交代公布準則。他補充，長假期間有數十萬港人前往內地，內地辦事處可能未必即時得悉各宗交通意外、意外有否涉及港人，港人遇事亦未必向相關部門求助，不能假定駐粵辦隱瞞。

黃國倡擴駐粵辦職能 公布其他求助

工聯會在廣州、深圳等地設諮詢服務中心，支援內地港人。工聯會立法會議員黃國稱，近日接獲港人就內地交通意外的求助有下降趨勢，估計與高鐵開通後市民較多使用公共交通工具有關。惟他指出，若內地出現有港人死傷的交通意外，港府應主動公布，除了提醒其他駕駛者，亦有助相關人士獲得協助。

隨着大灣區發展，港人與內地往來更頻繁，黃國認為日後將有更多港人在內地面對涉及社會民生議題的問題，建議擴大駐粵辦職能，以及可主動有系統地公布涉交通、住屋等求助個案。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676