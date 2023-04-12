港聞

港聞一

多名港人福建車禍亡 政府未交代 入境處稱正跟進沒提死傷 議員：以往主動公布

【明報專訊】本港與內地往返人流隨通關激增，不少港人在剛過去的長假期北上旅行。入境處在本報查詢下證實，正與駐粵辦處理一宗港人在福建發生的交通意外。據了解，事故中有數名持香港證件的人死亡，惟相關部門至今未有公布相關個案詳情。翻查資料，駐粵辦以往會主動交代涉港人死傷的內地交通意外。有立法會議員認為，做法或令人感到標準不一，建議相關部門交代公布準則；香港汽車會會長李耀培指出，兩地交通規例「截然不同」，建議港府公布傷亡個案以提醒香港司機，並盡早通知遇害人家屬。

駐粵辦：公布考慮個案性質私隱

駐粵辦發言人回覆查詢時稱，就對外提供港人求助個案的資訊，要考慮個案性質、家屬意願及個人私隱等因素，重申會積極跟進每宗港人在內地的求助個案。

事發長假 男親人涉危駕拘留

翻查資料，2006年福建車禍造成港人兩死14傷，駐粵辦在意外當日主動發稿公布事發地點、時間、死傷人數等詳情，直到2017年，入境處或駐粵辦亦會發稿交代涉港人死傷的內地交通意外（見表）。

本報獲悉，在剛過去的清明復活節長假，多名港人在內地遇上交通意外身亡，涉成人及兒童。其中一宗福建發生的事故導致數名持香港證件的人士離世，1名死者男親人涉危駕被拘留。本報向入境處及駐粵辦查詢有否港人在福建遇車禍身故，收到回覆稱處方正與駐粵辦跟進一宗港人在福建發生的交通意外，死傷人數及意外資料均未如以前透過新聞稿交代。

李耀培認為，若有港人在內地遇交通意外，港府應增加透明度，主動公布相關個案，除了協助受害人家屬聯絡親友，亦可對其他駕駛者帶來警示作用，「就正如香港一有交通意外，電台、電視都會主動講」。

張欣宇：難悉每宗意外 不能假定隱瞞

立法會交通事務委員會委員張欣宇則指出，有關部門以往會主動公布港人在內地遇到的交通事故詳情，現時未有交代，或有標準不一之感，認為港府應交代公布準則。他補充，長假期間有數十萬港人前往內地，內地辦事處可能未必即時得悉各宗交通意外、意外有否涉及港人，港人遇事亦未必向相關部門求助，不能假定駐粵辦隱瞞。

黃國倡擴駐粵辦職能 公布其他求助

工聯會在廣州、深圳等地設諮詢服務中心，支援內地港人。工聯會立法會議員黃國稱，近日接獲港人就內地交通意外的求助有下降趨勢，估計與高鐵開通後市民較多使用公共交通工具有關。惟他指出，若內地出現有港人死傷的交通意外，港府應主動公布，除了提醒其他駕駛者，亦有助相關人士獲得協助。

隨着大灣區發展，港人與內地往來更頻繁，黃國認為日後將有更多港人在內地面對涉及社會民生議題的問題，建議擴大駐粵辦職能，以及可主動有系統地公布涉交通、住屋等求助個案。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

6天假期45.5萬人訪港 少過澳門
6天假期45.5萬人訪港 少過澳門
汽車會憂港車北上意外增 App擴支援增求助電話
汽車會憂港車北上意外增 App擴支援增求助電話
夏寶龍港考察6日 料落區出席國安論壇 港澳辦升格後首次 劉兆佳：23條立法前表達意見
夏寶龍港考察6日 料落區出席國安論壇 港澳辦升格後首次 劉兆佳：23條立法前表達意見
港澳辦主任官式訪港隔12年 街市食撻展親民 王光亞談不干預自治房屋問題
港澳辦主任官式訪港隔12年 街市食撻展親民 王光亞談不干預自治房屋問題
18區各設兩青委會 2/3委員政府委任
18區各設兩青委會 2/3委員政府委任
刑檢預算增三成破10億 人手創新高
刑檢預算增三成破10億 人手創新高
童樂居虐兒職員囚26周 官揭襲另一童未起訴
童樂居虐兒職員囚26周 官揭襲另一童未起訴
涉恐嚇前女友 港足陳肇鈞獲撤控
涉恐嚇前女友 港足陳肇鈞獲撤控
前職工盟兩成員申五一遊行 以個人名義免團體受壓 信警合理手法協調
前職工盟兩成員申五一遊行 以個人名義免團體受壓 信警合理手法協調
賊闖寵物店盜13萬 「拉頭套」CCTV曝真容
賊闖寵物店盜13萬 「拉頭套」CCTV曝真容
兩年攝35童裙底 戀童漢囚12月半
兩年攝35童裙底 戀童漢囚12月半
趙：戴退初選後續推動爭否決權 指擬辦民調 「民意施壓」令傳統民主派服從
趙：戴退初選後續推動爭否決權 指擬辦民調 「民意施壓」令傳統民主派服從
稱上庭始知誰是李伯盧 趙：戴視作粉絲
稱上庭始知誰是李伯盧 趙：戴視作粉絲
龔家離任慈善基金 邵氏基金高層接管 遺產聆訊續 官促新董事闡財政處理
龔家離任慈善基金 邵氏基金高層接管 遺產聆訊續 官促新董事闡財政處理
女冰隊凱旋 冰協主席：事件影響全港運動員
女冰隊凱旋 冰協主席：事件影響全港運動員
獻花拉橫額 接機者喊「香港冰球隊好嘢」
獻花拉橫額 接機者喊「香港冰球隊好嘢」
語音文字提示境外來電 接到+852來電時發出 冀提高警覺防騙
語音文字提示境外來電 接到+852來電時發出 冀提高警覺防騙
去年189萬人染疫隔離 包裝派物資花逾4億
去年189萬人染疫隔離 包裝派物資花逾4億
屯門私宅檢200萬元毒 黑幫男落網
屯門私宅檢200萬元毒 黑幫男落網
涉掛假試車牌 休班警等5人被捕
涉掛假試車牌 休班警等5人被捕
大灣區GBA新聞：江門開茶記 古明華曲線續演藝路 曾直播帶貨感理念不符 做「生招牌」助餐廳吸客
大灣區GBA新聞：江門開茶記 古明華曲線續演藝路 曾直播帶貨感理念不符 做「生招牌」助餐廳吸客
大灣區GBA新聞：最不捨在港妻女 「單思的永遠是我」
大灣區GBA新聞：最不捨在港妻女 「單思的永遠是我」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】話整體香港都唔正常 楊何：公僕辭職增屬「唔正常嘅正常」
【Emily】話整體香港都唔正常 楊何：公僕辭職增屬「唔正常嘅正常」
【Emily】故宮館「卡地亞展」 盡覽王妃巨星珍藏
【Emily】故宮館「卡地亞展」 盡覽王妃巨星珍藏
【Emily】500港青搭高鐵 體驗灣區創科
【Emily】500港青搭高鐵 體驗灣區創科
【Emily】陳校長招5000義工 父親節前夕賣旗
【Emily】陳校長招5000義工 父親節前夕賣旗
【Emily】消費券周日派 超市電訊商爭推優惠
【Emily】消費券周日派 超市電訊商爭推優惠
【Emily】馬時亨新節目 演藝名人談香江趣聞
【Emily】馬時亨新節目 演藝名人談香江趣聞