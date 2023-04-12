【Emily】話整體香港都唔正常 楊何：公僕辭職增屬「唔正常嘅正常」

本報日前報道，公務員辭職人數持續攀升，2021/22年度有3734人辭職，佔編制1.89%，約50個政策局及部門辭職率高於整體比例。噚日多個議員對政府處理問題有意見，例如做過保安局長嘅新民黨黎棟國質疑，當局要評估辭職人數到乜嘢程度先算響起警號，同埋會唔會考慮增聘內地大學畢業嘅港人。選委會界別蘇長荣就話局長唔應該將政府同私人市場比，「如果政府無人，咁點辦？」

被問應對 話擬壓縮招聘程序

楊何蓓茵話政府都有加快招聘，包括壓縮程序，至於長期缺人嘅職系會考慮全年招聘。至於本報早前報道知識產權署流失率冠絕政府部門，楊太話係因為編制基數細。

民建聯葛珮帆質疑政務主任（AO）制度好難「請走」表現唔好嘅官員，要將表現差者評核「寫好」先可以調走佢，要求政府改革AO制度。楊太就唔同意呢個說法，話𠵱家常秘同署長都係升得快，如果政務官表現唔好，其他部門、同事、立法會等都會知道。