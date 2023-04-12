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2023年4月12日星期三
港聞二
多名港人福建車禍亡 政府未交代 入境處稱正跟進沒提死傷 議員：以往主動公布
6天假期45.5萬人訪港 少過澳門
汽車會憂港車北上意外增 App擴支援增求助電話
夏寶龍港考察6日 料落區出席國安論壇 港澳辦升格後首次 劉兆佳：23條立法前表達意見
港澳辦主任官式訪港隔12年 街市食撻展親民 王光亞談不干預自治房屋問題
18區各設兩青委會 2/3委員政府委任
刑檢預算增三成破10億 人手創新高
童樂居虐兒職員囚26周 官揭襲另一童未起訴
涉恐嚇前女友 港足陳肇鈞獲撤控
前職工盟兩成員申五一遊行 以個人名義免團體受壓 信警合理手法協調
賊闖寵物店盜13萬 「拉頭套」CCTV曝真容
兩年攝35童裙底 戀童漢囚12月半
趙：戴退初選後續推動爭否決權 指擬辦民調 「民意施壓」令傳統民主派服從
稱上庭始知誰是李伯盧 趙：戴視作粉絲
龔家離任慈善基金 邵氏基金高層接管 遺產聆訊續 官促新董事闡財政處理
女冰隊凱旋 冰協主席：事件影響全港運動員
獻花拉橫額 接機者喊「香港冰球隊好嘢」
語音文字提示境外來電 接到+852來電時發出 冀提高警覺防騙
去年189萬人染疫隔離 包裝派物資花逾4億
屯門私宅檢200萬元毒 黑幫男落網
涉掛假試車牌 休班警等5人被捕
大灣區GBA新聞：江門開茶記 古明華曲線續演藝路 曾直播帶貨感理念不符 做「生招牌」助餐廳吸客
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【Emily】陳校長招5000義工 父親節前夕賣旗
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【Emily】馬時亨新節目 演藝名人談香江趣聞
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【明報專訊】（請看附圖）
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