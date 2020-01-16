大灣區GBA新聞：最不捨在港妻女 「單思的永遠是我」

談及家人，古明華眼泛淚光，「我經常覺得很對不起他們，如果我老婆不跟我，或者跟了我後逼我不做演員，她的物質生活應該會好很多，但是我偏偏就喜歡做演員、做戲」。他自認對妻女虧欠太多，女兒在10歲時確診腎小球炎症，每月醫療費逾萬元，太太也曾遇車禍，行動不便，古明華便背起家庭重擔，毫無怨言，這兩個女人使他堅持下去。

曾捱出病 妻女使自己堅持下去

當年古明華身兼演員及配音員，曾試過連續工作50小時，雖然掙多了，但健康也亮起紅燈。本身患糖尿的他捱到肺病，2016年因肺結核住院3個月。2020年初又因為急性膽囊炎緊急做手術，他形容當時痛到不自覺「撼頭埋牆」，如果沒有窗花已經跳樓了。「未死得，要維持好賺錢資本」，古明華笑稱，「愛人第一樣就是愛自己，搞好自己的身體才有資格去愛人。」

古的女兒目前在香港從事傳媒工作，事業穩定，「呢一刻仲係香港、內地咁分開啫，10年之後呢？」他認為若女兒願意到內地，無論是傳媒還是自媒體，都有發展機會。不過目前女兒未有這個打算，男友也在香港，「咁就慘啦，我個女唔走，老婆又唔捨得個女，再者我老婆雙親仍需照顧，單思的永遠是我」。