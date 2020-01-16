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大灣區GBA新聞：江門開茶記 古明華曲線續演藝路 曾直播帶貨感理念不符 做「生招牌」助餐廳吸客

【明報專訊】近年不少香港藝人北上搵銀做直播帶貨，外號「蘇基」的TVB前藝員古明華2020年離巢後一度隨波逐流做直播帶貨，希望趁機打開內地知名度，但發覺與自己理念不符。他去年在江門開港式茶餐廳，以自己做生招牌，藉此累積人氣的他因而「曲線」返回演藝事業，更決定定居江門。江門系列‧完

明報記者 司徒聰穎

58歲的古明華曾效力無綫多年，2012年憑劇集《巴不得媽媽》中「蘇基」一角人氣急升，當年台慶奪得最佳男配角。但後來他覺得發展空間有限，「講真，如果我以TVB做基地，真的無法生活」。經過深思熟慮，他於2020年決定不再續約，毅然孤身到內地發展演藝事業。

當時正值疫情，抖音等短片平台盛行，古明華便與幾個同行一起在中山落腳，開始做直播帶貨，趁機開拓知名度，「其實都有人知道古明華這個人，但是好少人知道我回內地發展，而做抖音可以export到自己」。古明華的抖音帳號顯示，從2020年4月啟用至今有115個作品，累積約20.4萬粉絲，「過去兩年我不斷在抖音拍片，知名度多過在香港，再下一步就是告訴大家，我不是做抖音的，我是一個演員，演員是要拍戲的。」

從拍片場景到實體店 線上線下聯動

去年5月，古明華與五維文化有限公司合作在抖音直播帶貨，不過他性格不適應，難堅持下去。「我個人習慣隨意，你要我記住貨品單價、好端正咁著住制服做sales係好辛苦」，他表示，「無可否認這是大勢，1萬個網紅有9000個都是這樣做，不過物品有好和不好，你不可以只講好的，也不可以強迫人買，這不是我想要的。」

古明華一度回港逃避，與五維文化商量後決定改變方向，以港式茶餐廳為主題賣自家產品，例如奶茶。「賣到自己的東西就最好，品質、服務自己控制到，帶些性價比高的貨，是否選擇是顧客的事。」如今這間「世斯茶檔」，一開始只是拍片場景，後來才決定開實體店，線上線下聯動。

「世斯茶檔」位於平民住宅區內，地方小、不顯眼，但生意很好，從中午3時至傍晚6時多，食客絡繹不絕。古明華說，「好多人特登從大灣區不同地方過去打卡，珠海、佛山、中山、廣州番禺等，飲你一餐茶，食你一餐飯，跟住同你講：『想上嚟好耐㗎喇！終於見到你，影相影相！』」

自言奶茶未到水準 不想食客只為打卡

餐廳走平價路線，平均一個飯20至30元人民幣。古明華稱茶餐廳有一定水準，但未達目標要求，「好多人說在這裏才喝到真正的港式奶茶，我自己覺得不是。我大佬做了20年茶餐廳，我有時都去幫手，日日飲緊真正港式奶茶」；加上廚房空間小、出餐慢，他承認仍有不足，會盡力解決，「品質得到保證才是最重要的，唔係個個入到嚟，食咗（覺得）唔好食都話『我睇到古明華喇』，影完相就走」。

古明華很滿意目前的生活，收入穩定，閒時也開直播與網民互動，認識到幾個可以深交的朋友，「一開始直播時我就講，我係搵錢，但搵唔到錢起碼會搵到啲朋友，這是我宗旨」。

定居江門 拍戲開餐廳相輔相成

令他最滿意的，是可以一邊開餐廳一邊拍戲。古明華開玩笑說，「茶餐廳做得好有鬼用，我係做戲㗎嘛。」茶餐廳帶來的人氣，使他開始接到演出機會，而拍電影、拍劇又為餐廳吸引人流，「好多機會開始嚟緊，好開心原來調番轉頭去做，都做到自己想做嘅嘢」。古明華說，若香港有劇拍也會回港發展，但「半年前我還不會和別人講我會在這裏定居，最近決定留下長住發展」。

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