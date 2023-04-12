兩年攝35童裙底 戀童漢囚12月半

官：一日多區犯案 猖狂難自制

29歲被告劉哲希承認的控罪涉及35名女童共120張照片及兩段影片，日期介乎2020年8月1日至2022年9月16日，地點包括牛頭角公共圖書館、北角新都城大廈地庫「奇趣天地」及「執笠倉」等。辯方早前求情稱被告患有自閉症，兒時曾遭欺凌，未懂與同齡異性溝通。

辯方昨進一步求情時引述心理報告稱，被告有戀童傾向，建立和維持親密人際關係有缺失，遂以犯案紓解壓力；被告重犯機率為中等偏高，建議他獲釋後持續接受治療。辯方確認被告還押前已接受相關輔導，盼將來重回正軌。

報告指重犯機率中等偏高

暫委裁判官陳姵妏判刑時稱，本案受害女童多於一人，大部分被拍攝到內褲，被告專門挑選她們經常出現的地方，行為有預謀。陳官提到被告學士和碩士均在英國就讀，亦考獲皇家音樂學院鋼琴八級和達日本語能力測試最高水平，被告學業和音樂造詣不凡，表面上是有為青年，實際上卻做出令雙親蒙羞的事。

陳官續說，照片和短片可保留、交換、發布或用作威脅事主，對女性是極大侮辱，社會不容許此等卑劣行為。陳官說理解被告的心理狀况，惟本案涉多項控罪，他童年遭欺凌的經歷充其量令人同情，不足以構成減刑；被告在理應有益身心的公共場所犯案，帶來恐慌，因此判刑須具阻嚇力，以保障幼童。

【案件編號：ESCC 1831/22】