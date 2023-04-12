港聞

港聞二

兩年攝35童裙底 戀童漢囚12月半

【明報專訊】有戀童傾向的男助理工程師兩年間在公共圖書館和不同商店，用手機拍攝35名女童的裙底，至去年在北角玩具店遭7歲女童識破而落網。他早前承認兩項作出有違公德罪及15項非法拍攝或觀察私密部位罪，昨在東區裁判法院被判監禁11個月6周。裁判官表示，被告曾在一天內接連於港九不同地點犯案，「極其猖狂」且難以自制，斥責他利用和踐踏女童的純真，為她們帶來重大心理陰影。

官：一日多區犯案 猖狂難自制

29歲被告劉哲希承認的控罪涉及35名女童共120張照片及兩段影片，日期介乎2020年8月1日至2022年9月16日，地點包括牛頭角公共圖書館、北角新都城大廈地庫「奇趣天地」及「執笠倉」等。辯方早前求情稱被告患有自閉症，兒時曾遭欺凌，未懂與同齡異性溝通。

辯方昨進一步求情時引述心理報告稱，被告有戀童傾向，建立和維持親密人際關係有缺失，遂以犯案紓解壓力；被告重犯機率為中等偏高，建議他獲釋後持續接受治療。辯方確認被告還押前已接受相關輔導，盼將來重回正軌。

報告指重犯機率中等偏高

暫委裁判官陳姵妏判刑時稱，本案受害女童多於一人，大部分被拍攝到內褲，被告專門挑選她們經常出現的地方，行為有預謀。陳官提到被告學士和碩士均在英國就讀，亦考獲皇家音樂學院鋼琴八級和達日本語能力測試最高水平，被告學業和音樂造詣不凡，表面上是有為青年，實際上卻做出令雙親蒙羞的事。

陳官續說，照片和短片可保留、交換、發布或用作威脅事主，對女性是極大侮辱，社會不容許此等卑劣行為。陳官說理解被告的心理狀况，惟本案涉多項控罪，他童年遭欺凌的經歷充其量令人同情，不足以構成減刑；被告在理應有益身心的公共場所犯案，帶來恐慌，因此判刑須具阻嚇力，以保障幼童。

【案件編號：ESCC 1831/22】

相關字詞﹕有違公德行為罪 非法拍攝或觀察私密部位罪 工程師 女童 偷拍裙底

上 / 下一篇新聞

多名港人福建車禍亡 政府未交代 入境處稱正跟進沒提死傷 議員：以往主動公布
多名港人福建車禍亡 政府未交代 入境處稱正跟進沒提死傷 議員：以往主動公布
6天假期45.5萬人訪港 少過澳門
6天假期45.5萬人訪港 少過澳門
汽車會憂港車北上意外增 App擴支援增求助電話
汽車會憂港車北上意外增 App擴支援增求助電話
夏寶龍港考察6日 料落區出席國安論壇 港澳辦升格後首次 劉兆佳：23條立法前表達意見
夏寶龍港考察6日 料落區出席國安論壇 港澳辦升格後首次 劉兆佳：23條立法前表達意見
港澳辦主任官式訪港隔12年 街市食撻展親民 王光亞談不干預自治房屋問題
港澳辦主任官式訪港隔12年 街市食撻展親民 王光亞談不干預自治房屋問題
18區各設兩青委會 2/3委員政府委任
18區各設兩青委會 2/3委員政府委任
刑檢預算增三成破10億 人手創新高
刑檢預算增三成破10億 人手創新高
童樂居虐兒職員囚26周 官揭襲另一童未起訴
童樂居虐兒職員囚26周 官揭襲另一童未起訴
涉恐嚇前女友 港足陳肇鈞獲撤控
涉恐嚇前女友 港足陳肇鈞獲撤控
前職工盟兩成員申五一遊行 以個人名義免團體受壓 信警合理手法協調
前職工盟兩成員申五一遊行 以個人名義免團體受壓 信警合理手法協調
賊闖寵物店盜13萬 「拉頭套」CCTV曝真容
賊闖寵物店盜13萬 「拉頭套」CCTV曝真容
趙：戴退初選後續推動爭否決權 指擬辦民調 「民意施壓」令傳統民主派服從
趙：戴退初選後續推動爭否決權 指擬辦民調 「民意施壓」令傳統民主派服從
稱上庭始知誰是李伯盧 趙：戴視作粉絲
稱上庭始知誰是李伯盧 趙：戴視作粉絲
龔家離任慈善基金 邵氏基金高層接管 遺產聆訊續 官促新董事闡財政處理
龔家離任慈善基金 邵氏基金高層接管 遺產聆訊續 官促新董事闡財政處理
女冰隊凱旋 冰協主席：事件影響全港運動員
女冰隊凱旋 冰協主席：事件影響全港運動員
獻花拉橫額 接機者喊「香港冰球隊好嘢」
獻花拉橫額 接機者喊「香港冰球隊好嘢」
語音文字提示境外來電 接到+852來電時發出 冀提高警覺防騙
語音文字提示境外來電 接到+852來電時發出 冀提高警覺防騙
去年189萬人染疫隔離 包裝派物資花逾4億
去年189萬人染疫隔離 包裝派物資花逾4億
屯門私宅檢200萬元毒 黑幫男落網
屯門私宅檢200萬元毒 黑幫男落網
涉掛假試車牌 休班警等5人被捕
涉掛假試車牌 休班警等5人被捕
大灣區GBA新聞：江門開茶記 古明華曲線續演藝路 曾直播帶貨感理念不符 做「生招牌」助餐廳吸客
大灣區GBA新聞：江門開茶記 古明華曲線續演藝路 曾直播帶貨感理念不符 做「生招牌」助餐廳吸客
大灣區GBA新聞：最不捨在港妻女 「單思的永遠是我」
大灣區GBA新聞：最不捨在港妻女 「單思的永遠是我」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】話整體香港都唔正常 楊何：公僕辭職增屬「唔正常嘅正常」
【Emily】話整體香港都唔正常 楊何：公僕辭職增屬「唔正常嘅正常」
【Emily】故宮館「卡地亞展」 盡覽王妃巨星珍藏
【Emily】故宮館「卡地亞展」 盡覽王妃巨星珍藏
【Emily】500港青搭高鐵 體驗灣區創科
【Emily】500港青搭高鐵 體驗灣區創科
【Emily】陳校長招5000義工 父親節前夕賣旗
【Emily】陳校長招5000義工 父親節前夕賣旗
【Emily】消費券周日派 超市電訊商爭推優惠
【Emily】消費券周日派 超市電訊商爭推優惠
【Emily】馬時亨新節目 演藝名人談香江趣聞
【Emily】馬時亨新節目 演藝名人談香江趣聞