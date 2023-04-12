前職工盟兩成員申五一遊行 以個人名義免團體受壓 信警合理手法協調

【明報專訊】前職工盟主席黃迺元及幹事杜振豪昨在facebook表示，已於周日（9日）以個人名義申辦五一遊行。黃稱參考香港婦女勞工協會取消遊行的經驗，以個人名義申辦遊行，以免對團體構成壓力，而勞動節遊行目的清晰，就是爭取勞工權益，相信警方能以合理手法協助活動進行。對於早前部分公眾活動被警方要求掛頸牌、貼標貼等以識別參與者，黃表示不希望有太多苛刻限制，惟樂於與警方協調不複雜的條件，相信後者能提高活動吸引力，形容「相比宣傳一百次，放寬條件更奏效」。警方表示已接獲有市民通知擬於5月1日在港島舉行公眾活動，正在處理。
料500人參與 冀免「苛刻限制」
黃迺元表示勞動節遊行歷史悠久，「不是入紙睇下點，而是百分之百期望成功舉辦」，盼藉遊行提高大眾的勞工權益意識，料約500人參與，由維園遊行至政府總部。他說過往20多年本港遊行問題不大，「在本港新秩序及新常態下，區區500人公眾活動，政府有能力維持秩序」，而遊行本質是讓市民自由表達意願，不應受限，本港作為國際都會，政府對舉辦公眾活動理應「習以為常」。
警方回覆查詢時表示，在接獲主辦單位舉辦活動通知後，會就活動目的、性質、參與人數、過往經驗及最新形勢等因素作全面風險評估，會視乎結果採取相應措施。
勞聯申4‧29遊行 未收警回覆
工聯會考慮形式規模 未定申辦否
另外，勞聯主席林振昇昨表示會一如既往申辦在勞動節前遊行，表達勞工議題訴求，就本月29日遊行的申請，至昨日未收到警方通知。他說工會擬在太子總部集會，再遊行至旺角，其後坐車到政府總部遞交請願信，料100至200人出席。他認為公眾活動以不同方法識別參與者的要求問題不大，警方憂有人「騎劫」或作出違法行為，「穩妥做法屬無可厚非」，惟他認同放寬遊行限制可提高吸引力。他引述部分勞工憂慮遊行條件若過於嚴謹，會引來大眾及僱主關注，或因而卻步。
工聯會理事長黃國表示正研究不同方案，稱「五一肯定會發聲」，以什麼形式表達不重要，更重要是表達勞工訴求。至於是否申辦遊行尚未有定案，黃說要考慮申辦規模，「以往通常二三千人，如果縮水至幾百人似乎不太適合」，要視乎能否確保安全，擔心即使成功申辦過千人遊行，但要做到仔細登記不太可行，同時要防止有人蓄意介入做「其他事情」而有反效果。