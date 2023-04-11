研究：心臟病人壞膽固醇水平 手術後毋須達歐洲標準

逾六成符合新標準

中大醫學院及威院團隊追蹤309名曾於2006至2007年在威院接受冠狀動脈搭橋手術的病人，分析手術成效與膽固醇水平的關係。該批病人平均年齡62歲，九成於手術前已須服用控制膽固醇藥物，四成本身患「三高」。研究發現6.8%病人因心臟病致死，另分別有8.7%心臟病復發及13.3%再次心絞痛，9.7%須再搭橋或「通波仔」。

研究統計病人死亡和復發等情况後，重新訂出3項理想指標，包括壞膽固醇水平低於2.3 mmol/l、撇除所有好膽固醇的「非高密度脂蛋白膽固醇水平」低於3.2 mmol/l，及好膽固醇比率高於28.6%。研究亦指壞膽固醇水平每增加1 mmol/l，因心臟問題致死的風險每年會增加2.3%。研究已於國際醫學期刊JTCVS Open發表。

醫生：適度控制

存活率近歐指標

威院心胸肺外科駐院醫生林諾賢稱，本港一般只有24.3%病人能符合歐洲指引水平，且病人接受搭橋手術後血管情况較佳，壞膽固醇水平毋須如歐洲嚴謹。威院心胸肺外科顧問醫生郭慧婷補充，研究非要改變臨牀標準，而是控制壞膽固醇水平低於2.3 mmol/l已很難，飲食須非常嚴謹和按時服藥，但與歐洲標準相比是較容易達到目標。

稱非要降低臨牀標準

惟歐指標嚴謹難達

中大醫學院外科學系心胸外科組主任黃鴻亮稱，一般搭橋手術病人須接駁3條血管，本港較常做法是從身體其他部分取出一條動脈及兩條靜脈接駁，歐美地區則用3條動脈，效果較佳但未必適合每個病人。他稱研究發現只要控制壞膽固醇水平，10年後存活率與歐美全動脈搭橋相若，控制膽固醇水平至關重要。