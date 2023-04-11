研究：心臟病人壞膽固醇水平 手術後毋須達歐洲標準

【明報專訊】中大醫學院及威爾斯親王醫院心胸外科團隊追蹤309名曾接受冠狀動脈搭橋手術的病人12至13年，分析病人死亡、心絞痛復發等情况，發現他們體內俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇水平，如能維持低於2.3 mmol/l已屬理想。然而，本港目前臨牀遵從歐洲嚴格指引，建議極高風險者壞膽固醇水平維持低於1.8 mmol/l。參與研究的醫生稱，一般只有約兩成病人能達歐洲標準，相當嚴謹，今發現標準寬鬆些也可接受，令病人更有動力達標，有62.8%研究參加者能符合新標準。
逾六成符合新標準
中大醫學院及威院團隊追蹤309名曾於2006至2007年在威院接受冠狀動脈搭橋手術的病人，分析手術成效與膽固醇水平的關係。該批病人平均年齡62歲，九成於手術前已須服用控制膽固醇藥物，四成本身患「三高」。研究發現6.8%病人因心臟病致死，另分別有8.7%心臟病復發及13.3%再次心絞痛，9.7%須再搭橋或「通波仔」。
研究統計病人死亡和復發等情况後，重新訂出3項理想指標，包括壞膽固醇水平低於2.3 mmol/l、撇除所有好膽固醇的「非高密度脂蛋白膽固醇水平」低於3.2 mmol/l，及好膽固醇比率高於28.6%。研究亦指壞膽固醇水平每增加1 mmol/l，因心臟問題致死的風險每年會增加2.3%。研究已於國際醫學期刊JTCVS Open發表。
醫生：適度控制
存活率近歐指標
威院心胸肺外科駐院醫生林諾賢稱，本港一般只有24.3%病人能符合歐洲指引水平，且病人接受搭橋手術後血管情况較佳，壞膽固醇水平毋須如歐洲嚴謹。威院心胸肺外科顧問醫生郭慧婷補充，研究非要改變臨牀標準，而是控制壞膽固醇水平低於2.3 mmol/l已很難，飲食須非常嚴謹和按時服藥，但與歐洲標準相比是較容易達到目標。
稱非要降低臨牀標準
惟歐指標嚴謹難達
中大醫學院外科學系心胸外科組主任黃鴻亮稱，一般搭橋手術病人須接駁3條血管，本港較常做法是從身體其他部分取出一條動脈及兩條靜脈接駁，歐美地區則用3條動脈，效果較佳但未必適合每個病人。他稱研究發現只要控制壞膽固醇水平，10年後存活率與歐美全動脈搭橋相若，控制膽固醇水平至關重要。