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港聞
2023年4月11日星期二
港聞二
油尖未旺 彌敦道去年底吉舖 不足三成重開
首度訪港湘客：人流不似預期
議員料五一客大增 憂缺人損服務質素
五旬波友暈倒 教練施AED復知覺 無同類急救經驗一度掙扎 「去幫手起碼個心舒服啲」
指失卡屬嚴重疏忽 銀行追信用卡主還款
排出67粒「芝士腸」可卡因 東非旅客控運毒
「工業元宇宙」首例 機械臂研遙距維修
積木治療助SEN童改善情緒社交
研究：心臟病人壞膽固醇水平 手術後毋須達歐洲標準
供應商須繳循環再造費 手工啤：減樽裝增罐裝 5月玻璃樽徵費 酒商料轉嫁消費者
樽裝飲品主要啤酒紅酒 去年4431萬支
建跨代共融社區 房協規劃重互動 商住設計均促進鄰里連繫
陳家樂：社會重公平 居屋政策須適時檢視
揮「刀」嚇路人 兔耳男被捕
大灣區GBA新聞：港人江門批發咖啡：首重售後服務 稱灣區市場大「有生之年做唔晒」
大灣區GBA新聞：江門推動「僑都咖啡」 大學生疫下開店九成慘淡
大灣區GBA新聞：以前創業「盲頭烏蠅」 現有政策「盲公竹」
大灣區GBA新聞：江門赴港招商 粵書記強調「製造業當家」
尊子漫畫
【Emily】青民推義工儲積分 換見官員議員
【Emily】蔡思貝袁偉豪幫警拍片 推廣國安教育日
【Emily】田北辰「三代同堂」遊京 愛上羊肉串
【Emily】首屆香港國際創科展聽日開幕
【Emily】「勞聯」霓虹招牌等待再次「亮燈」
【Emily】駐軍赴汕尾接受實戰化訓練
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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油尖未旺 彌敦道去年底吉舖 不足三成重開
首度訪港湘客：人流不似預期
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