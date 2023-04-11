陳家樂：社會重公平 居屋政策須適時檢視

【明報專訊】早前碎屍案引發外界關注居屋申請漏洞，房委會內部已設立小組檢討整個機制，包括擬收緊綠表購買居屋及富戶政策等。1990年代中至本世紀初曾任房委會居屋小組主席，20年前亦曾在房委會大會提出收緊富戶政策申報年期的現任房協主席陳家樂，見證居屋政策多年演變。他接受本報專訪時形容「此一時，彼一時」，目前社會更着重公平，政策「去到某啲位需要檢視」。
回顧當年居屋政策，陳家樂指當時政府原意為設立「房屋階梯」，但時至今日階梯已完成，公屋輪候時間亦較以往長，反映公屋資源彌足珍貴。
他續稱，儘管碎屍案屬極端例子，但民意迴響大，加上目前社會更着重公平，同時有不少市民認為房屋政策多傾斜公屋租戶，認為政策要適時檢視，如以往房委會亦不定期修訂居屋轉讓限制的年期。
指碎屍案極端但迴響大
至於日後房委會居屋檢討結果出爐，房協資助出售房屋項目會否直接跟隨新機制，陳未有正面回應，只謂房協會檢討及參考，但強調「唔想同公屋租戶相差太遠」。
稱房協會參考檢討結果
翻查資料，早前轟動一時的碎屍案揭發死者蔡天鳳前家翁鄺球在手持價值逾7000萬元的加多利山豪宅單位，仍可用綠表資格買居屋。據房委會機制，以綠表申請居屋沒有入息、資產及物業擁有權的限制，房委會其後因應社會廣泛迴響，設立專門小組檢討居屋機制。