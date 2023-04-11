陳家樂：社會重公平 居屋政策須適時檢視

回顧當年居屋政策，陳家樂指當時政府原意為設立「房屋階梯」，但時至今日階梯已完成，公屋輪候時間亦較以往長，反映公屋資源彌足珍貴。

他續稱，儘管碎屍案屬極端例子，但民意迴響大，加上目前社會更着重公平，同時有不少市民認為房屋政策多傾斜公屋租戶，認為政策要適時檢視，如以往房委會亦不定期修訂居屋轉讓限制的年期。

指碎屍案極端但迴響大

至於日後房委會居屋檢討結果出爐，房協資助出售房屋項目會否直接跟隨新機制，陳未有正面回應，只謂房協會檢討及參考，但強調「唔想同公屋租戶相差太遠」。

稱房協會參考檢討結果

翻查資料，早前轟動一時的碎屍案揭發死者蔡天鳳前家翁鄺球在手持價值逾7000萬元的加多利山豪宅單位，仍可用綠表資格買居屋。據房委會機制，以綠表申請居屋沒有入息、資產及物業擁有權的限制，房委會其後因應社會廣泛迴響，設立專門小組檢討居屋機制。