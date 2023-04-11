建跨代共融社區 房協規劃重互動 商住設計均促進鄰里連繫

房協未來10年將落成約3.5萬個單位，是房協75年以來最多。而今年房協會以「創建宜居．永續共融」為主題舉辦連串活動。陳家樂表示，要做到宜居，以今天標準不止「有瓦遮頭」便足夠，更要住得舒適安心，並可促進鄰里關係，兼且做到跨代共融。

便利社區活動 減長幼隔閡

他透露，房協於2021年委託中大研究跨代共居，為期18個月，探討一套符合香港需求、「以社區為本的跨代共居」模式及住房原型。研究旨在鼓勵社區參與及增加跨代了解及減少隔閡等。研究結果反映在社區空間及設施規劃上，可增設便利跨代居民活動。

因應研究建議，他指房協於2022年初在沙田乙明邨試推出「齊樂同行」跨代共融試驗計劃，引入北歐健步行和芬蘭木棋兩項新興活動，以連繫不同年齡的居民，並透過舉辦跨邨芬蘭木棋比賽等不同活動，鼓勵長幼一起參加，促進跨代共融。他補充，房協同時計劃於商業設施增設上述元素，包括於兩個新項目的商場，即啓德1E1及洪水橋/廈村新發展區二期，實踐跨代共融概念。

無礙供應 平衡公益商業

陳家樂強調，房協作為房屋實驗室，盼試驗計劃取得顯著成效後，會向政府建議廣泛應用，長遠希望平衡社會效益及商業回報，盡量做到最好安排。他又表示，實踐「跨代共居」最重要是不會影響項目建屋量，因居住需要為首要考慮。

此外，陳家樂展望未來一年房協面對最大挑戰，是各建屋項目依時完成、維持質量。他表明重視風險管理及工地安全，而房協經審視已施工項目，確認進度均符合預期。

稱財政穩 不憂資金缺口

對於房協近兩年出售房屋數量較少，預計2至3年內資金流出現缺口，陳表示「要計算好多嘢」，目前有專責小組負責有關事宜，料本年度公布融資安排。他又指出，房協整體財政穩健，事件純屬「現金流問題」，因此不擔心。

至於曾發生天秤倒塌意外的秀茂坪安達臣道資助出售房屋地盤，陳表示會較原本竣工時間延遲半年至9個月，於2025/26年度落成，現時正努力追回進度，相信個別項目不會影響到房協整體資金狀况。

明報記者