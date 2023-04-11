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油尖未旺 彌敦道去年底吉舖 不足三成重開

【明報專訊】彌敦道北接旺角，南至尖沙嘴，疫情前是本港人流最多街道之一，街道兩邊滿是大小商舖。疫情封關3年，不少商舖清倉離場，本報記者去年12月27日走訪彌敦道，發現自旺角匯豐大廈至尖沙嘴帝國酒店的南北方向，最少有82間地舖關門或招租，另有8間臨時舖，當中屬尖沙嘴栢麗大道最多關門店舖，現場統計最少有29扇緊閉的鐵閘門，不少閘門上方已無招牌。本港與內地通關3個月後，記者再統計，發現不足三成店舖重開或正裝修，重開舖多數為藥店，顯示零售仍有待恢復。

明報記者 楊晨 鄭律銘

新舖一半為藥店保健品店

記者去年底走訪觀察，發現除栢麗大道外，彌敦道佐敦油麻地一帶「吉舖」數量最多。而仍開門的店舖多為珠寶店及金舖。今年3月31日，記者再沿彌敦道由旺角匯豐大廈至尖沙嘴帝國酒店街段，統計最少有24間店舖重開或正裝修，約佔原有關門店舖及臨時舖總數的26%，多集中於尖沙嘴地段。種類方面，新店有一半為藥店及保健品店。

服裝店稱生意遜預期 平日遊客更多

奚小姐是一間旺角新開服裝店店員，她說商店已開業約一個月，人流「一時時」，生意亦不似預期，營業額約為預期七成。她說反而平日較周末有更多遊客光顧，「有台灣客，亦都有大陸客」。尖沙嘴美麗都大廈地舖一間重開藥店職員林先生表示，疫下一度關門停業，約農曆新年前重開，生意額比疫時增加一倍，現時顧客多數為內地客，購買商品則以雙飛人藥水、黃道益活絡油等產品為主。

本報昨日報道，本報去年12月於上水石湖墟一帶10條街道點算，發現最少88間商舖關門或放租，本月已有七成重開；而尖沙嘴至旺角沿彌敦道的地舖，90間「吉舖」或臨時舖中，截至本月初僅約三成重獲承租。同時本港今年1月起與內地通關，據今年2月旅發局數字，本港入境旅客人次有146萬，當中111萬來自內地、逾半數為即日來回旅客。

中原：廉價團多廉品店盛 暫難消化吉舖

中原工商舖董事總經理潘志明分析，上水地舖傳統上較多做水貨客生意，惟疫下內地旅客來港受限，「扭曲了市場環境」，才導致大量「吉舖」，不過今年初起本港與內地恢復免檢疫通關後，內地人往來方便，「商戶好清楚知道舖位可以做到幾多生意」，承租時不需考慮太多，「吉舖」消化速度較市區快很多。

至於油尖旺沿彌敦道，潘志明認為市區舖復蘇速度慢與各地段人流類別不同有關。他舉例，油麻地一帶商舖對象以居民為主，不會因通關新增大量人流，故「吉舖」改善情况不大；而通關後旅遊業市場多為自由行或廉價團，尖沙嘴太空館起至佐敦一帶開始有人「承租」，但首批以藥妝等廉價商品為主，金飾等貴重商品商店則未見擴充，而單靠一兩類零售業率先擴展，難以消化該範圍大量「吉舖」。不過潘認為「起碼黑暗時間過去」，料油尖旺「吉舖」會逐步減少。

口罩店生意剩兩成 兼賣手機掛件

記者上月底觀察，彌敦道亦多了數間新吉舖，亦有口罩店掛起「清倉」標識，一間近信和中心的口罩店開始賣手機掛件、鮮花等商品，店員李先生稱約2021年3月搬到彌敦道，自口罩令撤銷後生意剩10%至20%，目前仍有3個月租約，料會加租，若加租則不繼續經營。他說現時人流尚未回復至疫前，相鄰舖均為「吉舖」，兩年內轉了兩三手。另記者亦留意到數間新開藥店均標有「政府註冊」，店名則採「藥粧」、「藥妝」、「藥堂」等詞。

（偵查報道）

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