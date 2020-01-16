大灣區GBA新聞：以前創業「盲頭烏蠅」 現有政策「盲公竹」

籲北上港青「把握機會食盡紅利」

不過早年北上的鍾達榮並未享受到「紅利」，當時亦對內地政策不太了解，華盛咖啡在江門僅註冊為「個體工商戶」。「原先公司一路做過來，我沒做法人代表，如何證明香港公司同這裏是同一間公司，需要法律文書證明，但收費不便宜。」鍾說，這對經營暫時無影響，他也未必需要享受政策紅利，「但若想上來創業的年輕人，一定要把握機會食盡紅利」。

江門市近年來積極鼓勵港澳青年創業，專設港澳青年創業基地，為他們作指路明燈。當中以僑夢苑華僑華人創新產業聚集區最為集中，區內可連接5個基地，截至2022年底累計引進港澳項目121個，帶動204名港澳青年就業。另還有粵港澳青年文創小鎮、江門市火炬高新技術創業園、高新區總部科技園、中科創新廣場。

除此之外，當地政府還有相關扶持政策，例如《關於支持港澳居民到江門市就業創業的若干措施》，全國首創港澳高校畢業生面試補貼、創業失敗補償等政策，累計為港澳青年發放就業創業補貼共311.21萬元人民幣。去年再出台《關於實施港澳青年到江門就業創業「一十百千萬」計劃的工作方案》，提出未來5年吸納超1萬名港澳青年到江門就學、就業、創業。