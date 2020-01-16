大灣區GBA新聞：江門推動「僑都咖啡」 大學生疫下開店九成慘淡

為打造「僑都咖啡」特色消費品牌，江門市近年來大力推動咖啡產業發展，繼去年舉辦江門市第二屆職業技能大賽咖啡師項目競賽後，今年2月3日亦舉辦首屆中國僑都（江門）咖啡文化周活動，同日江門市政府與商務部流通產業促進中心簽署《僑都咖啡產業發展戰略合作協議》，共建「中國（江門）咖啡消費產業基地」。

稱創業者缺經驗技術 顯行業問題

截至2022年底，江門市共有咖啡店1251家，僅2022年新增370家，數量位居全國前列。鍾達榮說，當中不少因疫情無法返校的海外留學生「留學時會在咖啡店兼職，返國後覺得這樣得閒不如開間咖啡店」。不過他說，這些店舖水準參差，有些創業者缺乏經營經驗，又或是專業技術不足，「有人做做下才知，原來開店並不是一開始就賺到錢，還要想如何營銷一杯咖啡，如何讓咖啡好飲」。

鍾達榮看到不少店舖因經營不善、無法交租而倒閉，「你去到間店才發現換了主人，更慘的是有的連頂手都不會，成間店斷斤秤（變賣物資）」。他無奈道：「100間咖啡店有90間活在水深火熱之中，基本上僅僅能維持交租，這也顯示出咖啡行業有問題，我們從業者沒有盡力做到促進行業健康發展的責任。」他常告誡自己及稍微有能力的供應商，要盡責任幫助咖啡從業者，「咖啡供應商別名就是二奶生意，大媽在前面，大媽有得食我們就有得食」。

指競爭非壞事 鼓勵咖啡店個性化

面對目前競烈的行業競爭，鍾認為競爭未必是壞事，大家都會盡辦法去突破困境。他舉例，很多店舖會利用環境營造一個氛圍吸引顧客，例如在江邊、騎樓開店，或利用燈光裝飾等，「環境是不可複製的，就算咖啡不好飲，我覺得都係叻嘅，起碼能夠吸引到我」。他鼓勵咖啡店做到個性化，增加多點元素，例如搭配特色小食，才有生存下去的價值。