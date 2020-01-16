大灣區GBA新聞：港人江門批發咖啡：首重售後服務 稱灣區市場大「有生之年做唔晒」

（江門系列之二）

明報記者 司徒聰穎

感港發展空間窄曾轉行 03年江門發展

「咖啡屬於養大我的產業。」鍾達榮自小受咖啡薰陶，1990年代，他父親在香港捷榮咖啡擔任採購，後來自立門戶，業務更拓展到茶包、淡奶、砂糖等批發。在公司，鍾達榮負責磨豆、裝箱及送貨，「出去食飯，你會見到茶記派貨那些，以前我就係這樣的角色」。日復一日的重複工作，令鍾達榮一度抱怨父親入錯行，「做餐死，而且（發展）空間好窄，香港太多公司做這些，大又不夠別人大，在縫隙入面如何生存？」於是他轉行做保險、物流，只有周六周日放假回父親公司幫手。

有一年父親生日冲了一杯typica咖啡給鍾達榮嘗試，讓他念念不忘，「嘩！心諗點解會有這個味道」。他發覺自己對咖啡味道極為敏感，從此便對咖啡有一份執著。「飲過的味道我會有記憶，所以當年就給我阿爸挖了個坑跳落去。」他笑道。

2000年後，不少退休港人回珠三角置業生活、開茶餐廳，逢周末回港拿貨。鍾達榮逐漸有了在內地做批發的想法，碰巧舅父在江門有倉庫，於是2003年毅然決定回江門發展。

稱內地對技術需求大 定期內部培訓

江門作為僑鄉，受華僑文化影響，當地人對咖啡的接受程度較高，品鑑能力也較強，鍾達榮便創立了自己的咖啡烘焙廠和培訓機構。他說，目前服務一間咖啡店，需要提供所有原材料、員工培訓及售後。他做培訓「一開始是為了服務客戶群體，沒想過賺錢。譬如有20幾間連鎖店，其中5個店長流失，為達到出品一致，會委派新店長過來培訓，慢慢發覺內地對於技術需求很大」。

「內地和香港唯一不同的地方，我們需要好強大的售後服務給予內地顧客，也是你唯一有機會的地方。因為他們需要你，而香港只需要交貨，不需要你支援任何技術，因為他們都有。」鍾達榮公司每個月會做兩期內部培訓，跟足SCA國際咖啡認證課程，「需求好大，做都做唔切，只服務大灣區這個城市群已經不得了，因此會優先服務自己客戶群體，保證他們所有出品」。此外，公司業務組每個月會巡店，定期派「神秘客人」檢驗咖啡水平，第一時間發現問題，「除非有特殊原因，例如店舖在這個區域要調整口味，就不予理會」。

冀灣區建世界級咖啡交易中心

江門憑着與港澳的關係，還吸引香記等知名香港咖啡企業到當地發展，現時已是大灣區重要的咖啡加工生產基地和貿易中心。鍾達榮認為，以咖啡業來說，香港是大灣區的心臟，將文化、服務水平帶到各個城市。隨着上海、雲南成立咖啡貿易中心，他盼望未來有一個世界級的大型咖啡交易中心在大灣區成立。他說：「無論央企、媒體，甚至同業，我都在游說。這可以便利所有在做咖啡行業的人。第二是將世界焦點拉到這裏，我們接觸的咖啡產區包括烏干達、印尼、厄瓜多爾等國家都希望將產品賣給中國，而中國同樣好需要這些資源，若彼此成就是非常好的事情。」