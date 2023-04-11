供應商須繳循環再造費 手工啤：減樽裝增罐裝 5月玻璃樽徵費 酒商料轉嫁消費者

明報記者 馬耀森

環保署：政府年增收入1億

環保署表示，玻璃飲料容器生產者責任計劃實施後，徵費水平為每公升0.98元，估算計劃下政府每年徵費收入約1億元，會撥入政府一般收入帳目，政府另須支付承辦商為收集和處理廢玻璃容器的運作開支。

除獲豁免繳費的登記供應商，環保署稱其他供應商須繳交循環再造費。每年繳費兩萬元以下的供應商可申請豁免呈交審計報告，以減輕中小企經營成本，但仍要繳交循環再造費。根據環保署2015年營商評估，撇除每年繳費兩萬元以下的中小企，計劃涵蓋約九成玻璃樽裝飲品，約70%中小企可獲豁免提交審計報告。

擁有酒廠及門市的本地手工啤品牌「吹啤啤」，負責人梁家泰表示，每年需繳交徵費金額逾兩萬元，需向環保署提交審計報告及繳費。他稱會將部分徵費成本轉嫁消費者，以該公司手工啤每支售40多元計，料徵費只佔售價極低比例，相信對銷情影響不大。

梁家泰又表示，基於環保考量，會減少生產玻璃樽啤酒至每年繳費兩萬元以下，並生產更多罐裝啤酒，節省審計費，「啤酒罐本身有價，扔出街都有人執；玻璃樽無價值又無得按樽。個計劃只向上游供應商收錢，收咗都無人知，市民始終缺乏動力回收」。

本報另向多家飲品供應商查詢，均以商業資料為理由，未披露每年銷售及預計須繳付的徵費金額。香港太古可口可樂表示一直從不同途徑收集該公司玻璃樽清洗消毒重用，徵費實施後會在招紙及紅色塑料樽盤上印有「RETURN TO REUSE」，提醒消費者不要丟棄。

香港生力啤酒廠表示目前沒有回收重用玻璃樽的系統，會研究建立，主要考慮環保，並非為豁免徵費，故未有申請豁免徵費牌照。維他奶國際集團表示已就徵費計劃向環保署登記，有待審批。

香港葡萄酒商會副會長尹浩勤表示，大部分業界為中小企，對於每年繳費兩萬元以下的中小企毋須提交審計報告，他認為可減輕成本，但仍要繳交徵費，相信業界會將部分費用轉嫁消費者，惟僅佔整體成本小部分。

2021年樽回收率23.9%

政府自2018年起委聘承辦商收集玻璃樽，回收率穩步上升，至2021年仍只有23.9%。環保署表示，隨疫情過去，社交及經濟活動有序復常，加上政府持續擴大社區回收網絡以及計劃年底實施垃圾收費，期望玻璃樽回收率逐步邁向50%的目標。