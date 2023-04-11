指失卡屬嚴重疏忽 銀行追信用卡主還款

首季229宗盜卡投訴 佔去年六成

金管局發言人昨回覆查詢表示，去年全年及今年首季分別收到391及229宗信用卡未經授權交易的投訴，局方跟進每宗個案，要求銀行適切跟進，並要求銀行不超過30日內回覆投訴人及解釋投訴處理結果。發言人又表示，正與業界研究進一步加強信用卡服務的保障客戶措施。

個案：收簽帳信息已即聯絡銀行

求助人張女士去年11月被盜取3張信用卡及身分證，其中兩張信用卡涉及同一銀行，合共損失逾50萬元。張說當收簽帳信息時，已立即聯絡兩間銀行及報警，其中一間涉事銀行已經退款，另一間以她「嚴重疏忽」為由，稱「不鎖實自己袋，被人偷銀包及盜用信用卡，都屬嚴重疏忽」，要求償還約30多萬元簽帳款項。張稱已與該發卡銀行多次聯絡，但仍然未有結果。

另一求助人李先生去年被犯罪集團偷取銀包，3張不同銀行信用卡被盜用，涉款約160萬元。李隨即報警，經警方調查已拘捕涉案人，兩間銀行隨後退款，惟餘下一間銀行以「嚴重疏忽」為由，要求他償還約50萬元款項。

梁熙促金管局統一定義「嚴重疏忽」

據《銀行營運守則》指出，若持卡人信用卡帳戶被他人用作未經授權交易，而持卡人並無任何欺詐或「嚴重疏忽」行為，他們毋須為交易承擔責任。梁熙表示，現時銀行可自行解釋「嚴重疏忽」條款，並指出每間銀行處理方法有別，認為相關條款無法保障持卡人財產安全。他促請金管局應主動向銀行釐清何謂「嚴重疏忽」，以及統一定義相關條款。

梁稱，若銀行收到不尋常交易，應取得持卡人授權，如電話核實、短信通知或輸入單次密碼等才可確認交易，以加強對持卡人的保障。