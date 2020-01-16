五旬波友暈倒 教練施AED復知覺 無同類急救經驗一度掙扎 「去幫手起碼個心舒服啲」

事主情况嚴重

警方昨早近11時接獲報案，指58歲姓黃男子於跑馬地遊樂場足球場暈倒昏迷。黃其後由救護車送院，至截稿前情况嚴重。警方調查後，案件列有人暈倒。協助急救的足球教練李先生表示，當時在場邊教波，突接獲該男子的隊友求助，因情况危急，「即刻跑過去幫佢，揼低晒所有嘢」。相信該男子曾在球場比賽，疑因不適坐下休息，其後突然暈倒昏迷。

李教練續稱，事主當時已失去知覺、手腳僵硬，並有失禁，遂為他做心肺復蘇，並着其隊友到球場急救室取來AED機。李教練為傷者按壓約兩分鐘及做過兩次電擊，「佢個口識郁番，雙眼開始見到冇反白」，其後將急救過程講述予約4分鐘後到場的救護員。

手腳僵硬失禁 急救後「口郁番」

持有急救證書的李教練表示，過往只處理過手腳骨折、中暑等情况，「十幾年先第一次咁做急救法」，稱曾有掙扎，不過「唔去幫手自己個心好難過，去幫手起碼自己個心舒服啲，無論結果係點樣」。他表示「當時唯一可以做嘅就係運用自己識嘅急救知識去幫佢」，對於可以拯救生命感開心。

網上平台載1700部AED位置

翻查資料，今年3月底立法會議員陳克勤曾就AED的檢查工作、普及程度及消防處的「AED‍搵得到」網上資訊平台「CARE」的覆蓋情况等作質詢。保安局局長鄧炳強書面回覆指，社區內有不少機構（包括政府部門）在不同場地有設置AED，而消防處2021年6月推出「AED 睇得到 用得到」計劃，為參與的政府部門或公、私營機構提供支援配套，包括派員不定時到AED所在地點提供檢查，致力增加可供公眾使用的AED數目，及提升市民使用AED的意識和能力。現時已超過1700部AED的資料載於CARE平台。