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議員料五一客大增 憂缺人損服務質素

【明報專訊】油尖旺沿彌敦道空置舖出租率較上水少，批發及零售界立法會議員邵家輝分析，兩區狀况迥異與油尖旺原先多為連鎖店承租有關，礙於人手短缺，令連鎖零售商未能進取重開分店。旅遊促進會總幹事崔定邦表示，本港與內地全面通關後的2至4月，非內地自由行來港高峰期，因此未即時帶動零售增長。邵估計本月底五一黃金周會是內地旅客來港「另一個高峰」，憂慮人手不足或影響服務質素。

邵家輝：油旺多連鎖店 缺人難重開

本港今年1月初與內地首階段恢復免檢疫通關、2月與內地全面通關，旅遊發展局入境旅客數據更新至今年2月，總入境旅客人次為146萬，較1月的50萬人次增長約65.9%；今年2月入境旅客有75.9%來自內地，18.6%來自台灣、日本等短途地區市場，5.5%來自美洲、歐洲等長途地區市場。不過與疫情前同期相比，2019年2月有約559萬人次旅客入境，今年2月入境旅客只及疫前約四分之一，意味本港旅客未回到疫前水平。

崔定邦指暫非旺季 未刺激零售

旅遊促進會總幹事、新思維副主席崔定邦回覆本報稱，旅發局上月預測今年全年訪港旅客人次約2580萬，與疫情前全年6000萬人次相比仍相差3000多萬，加上疫情後內地人出行模式或有轉變，相信依現時旅客增長進度，未必可即時帶動零售業恢復。油尖旺一帶以往有不少自由行旅客購物，崔定邦分析，與內地通關後的2至4月並非內地自由行出行時間，認為五一黃金周將「值得觀察」，冀入境旅客人數可恢復至2019年5月的一半左右。

業界倡效澳門 聘深圳勞工

業界觀望旅客人數會逐步增長，零售業則關注即使有旅客來港，能否及時擴充業務做生意。邵家輝表示，通關後上水有較多即日來回旅客，地舖租用率反彈得較油尖旺沿彌敦道快，「有迹可尋及合理」。反之油尖旺以往多為連鎖店，要擴充須考慮人手。「（通關）初期聽到不少業界鴻圖大志，但發覺人手卡住，不是租不到（舖位），不是裝修有困難，而是沒有人手，拖慢復蘇。」他指澳門現時有不少勞動力由珠海即日來回返工，建議本港效法澳門，考慮設期限及配額由深圳引入勞工，並以行業工資中位數招聘，為本港情後零售業復蘇提供動力。

（偵查報道）

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