【Emily】女子冰球隊 世錦賽奪小組冠軍創歷史

曾俊華：要撐香港運動員

港協日前啟動程序暫停香港冰球協會會員資格。前財政司長曾俊華噚日喺facebook發文，話冰球喺香港所獲支援怕且唔多，認為有一班年輕人刻苦堅持代表香港出賽，「真係相當唔簡單」，社會應該好好哋支持佢哋。曾俊華憶述昔日喺美國麻省理工學院讀書時經常睇冰球賽，形容冰球好刺激，對球員嘅敏捷靈活度要求極高。佢話冰球喺香港係冷門項目，稱讚一班年輕人面對咁多不利嘅環境因素，仍艱苦堅持，大家要真心支持佢哋及所有香港運動員。

立法會議員江玉歡就喺fb回應國歌事件，質疑事發至今各方互相指摘，認為就算有人要受罰都唔會係出賽球員，「何必要令整隊球隊背負污名，承受不必要的壓力」。佢又強調「有問題時並非第一時間要找誰對誰錯，重點是要找對的解決方法」，指接連播錯國歌事件屬管理同公共行政問題，反問既然可用幾百億元興建用5年嘅簡約公屋，點解唔可以花費有限錢買位，將正確國歌喺搜尋引擎置頂。