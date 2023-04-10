【Emily】女子冰球隊 世錦賽奪小組冠軍創歷史

【明報專訊】冰球港隊2月到波黑比賽，主辦方賽後播國歌出錯，引起連串風波，更有人質疑香港冰球隊水平。不過，香港女子冰球代表隊喺羅馬尼亞出戰世界女子冰球錦標賽打出爭氣波，於賽事第三級別A組6隊當中，以5場4勝得13分，同組對手立陶宛因敗於烏克蘭，積分未能超越港隊，香港女冰隊噚晚歷史性於世界錦標賽奪金！
曾俊華：要撐香港運動員
港協日前啟動程序暫停香港冰球協會會員資格。前財政司長曾俊華噚日喺facebook發文，話冰球喺香港所獲支援怕且唔多，認為有一班年輕人刻苦堅持代表香港出賽，「真係相當唔簡單」，社會應該好好哋支持佢哋。曾俊華憶述昔日喺美國麻省理工學院讀書時經常睇冰球賽，形容冰球好刺激，對球員嘅敏捷靈活度要求極高。佢話冰球喺香港係冷門項目，稱讚一班年輕人面對咁多不利嘅環境因素，仍艱苦堅持，大家要真心支持佢哋及所有香港運動員。
立法會議員江玉歡就喺fb回應國歌事件，質疑事發至今各方互相指摘，認為就算有人要受罰都唔會係出賽球員，「何必要令整隊球隊背負污名，承受不必要的壓力」。佢又強調「有問題時並非第一時間要找誰對誰錯，重點是要找對的解決方法」，指接連播錯國歌事件屬管理同公共行政問題，反問既然可用幾百億元興建用5年嘅簡約公屋，點解唔可以花費有限錢買位，將正確國歌喺搜尋引擎置頂。